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Formula 1 / Son dakika

Durumu iyiye giden Zanardi, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı

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Durumu iyiye giden Zanardi, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Durumunda iyileşme bulunan Alex Zanardi, geçen ay getirildiği Milano hastanesinin yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

Eski F1 ve CART pilotu, iki ay önce el bisikletiyle ciddi bir kaza karışmıştı. Spor tarihinin en azimli isimlerinden birisi olan Zanardi, 19 Haziran'da Siena yakınlarındaki bir dağ yolunda bir kamyonla kafa kafaya çarpışmıştı. Ciddi beyin hasarına maruz kaldı ve hayati tehlikesi vardı.

Kazadan hemen sonra, Zanardi birkaç kez ameliyat edildi ve ardından rehabilitasyon kliniğine transfer edildi. Ancak durumu kötüye gitti ve Temmuz ayı sonunda başka bir prosedür için Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Hastane, bugün yaptığı açıklamada Zanardi'nin durumunun artık yoğun bakım ünitesinden ayrılmasına izin verecek kadar iyi olduğunu duyurdu.

İtalyan efsanenin sağlık durumu iyiye gitse de tedavisi devam ediyor.

Açıklamada Zanardi'nin profesör Luigi Beretta'nın önderliğindeki anestezi ve reanimasyon bölümünde yarı yoğu bakım ile desteklendiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Mike Mulder

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