Durumu iyiye giden Reutemann yoğun bakımdan çıkarıldı

Sindirim kanaması nedeniyle birden fazla iç kanama geçiren Reutemann, bu ayın başında Santa Fe Hastanesi'inden Rosario'daki Sanatorio Parque'a transfer edilmişti.

Geçen hafta pazartesi günü, 79 yaşındaki eski pilotun durumunun stabil olduğu açıklanmış, ancak ertesi gün başka bir iç kanama daha geçirmesinin ardından kendisine enteroskopi yapılmıştı.

Çarşamba günü eski pilotun bilincinin yerinde olduğu ve salı günkü operasyondan sonra herhangi bir sindirim kanaması yaşamadığı, haliyle durumunun daha iyiye gittiği bildirilmişti.

Pazar günü ise durumunun büyük oranda düzeldiği ve yoğun bağım ünitesinden çıkarıldığı duyuruldu.

Arjantin gazetesi La Capital'in haberinde, belli bir süredir yoğun bakım ünitesinde tutulan Reutemann'ın normal odaya alındığına yer verildi.

Reutemann’ın kızı Mariana da babasının yatakta gazete okurken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Reutemann, 1972 ile 1982 yılları arasında 146 Formula 1 yarışına çıkmış ve b süreçte 12 galibiyet, 6 pole pozisyonu ve 46 podyum elde etmişti.