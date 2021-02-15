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Formula 1 / Son dakika

Durumu iyiye giden Alonso, taburcu oldu

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Durumu iyiye giden Alonso, taburcu oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Bisiklet kazası sonrası çenesini kıran ve ameliyat olan Fernando Alonso, bugün itibariyle hastaneden taburcu edildi.

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, geçen perşembe günü Lugano'da geçirdiği şiddetli bisiklet kazasının ardından çenesini kırmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Başarılı ameliyatın ardından 48 saat boyunca hastanede tutulan Alonso, bugün itibariyle taburcu oldu.

İspanyol pilotun tıp merkezinden çıkış yaptığı anlar, Deportes Cuatro tarafından görüntülendi.

 

Alonso artık rehabilitasyon sürecine başlayacak ve 12 Mart'taki sezon öncesi testlerine kadar eski formunu kazanmaya çalışacak.

39 yaşındaki Alonso'nun önümüzdeki birkaç gün boyunca tamamen dinlenmesi bekleniyor.

Sonrasında gündelik antrenmanlarına geri dönecek olan Alonso'nun, başlangıçta başına çok fazla baskı uygulamaması gerekecek.

İspanyol pilotun ilk testte yer alması neredeyse kesin görünse de, hasarın şiddetinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Alpine
Editör Redacción

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