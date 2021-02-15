Durumu iyiye giden Alonso, taburcu oldu

\u0130ki kez Formula 1 d\u00fcnya \u015fampiyonu Fernando Alonso, ge\u00e7en per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Lugano'da ge\u00e7irdi\u011fi \u015fiddetli bisiklet kazas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7enesini k\u0131rm\u0131\u015f ve ameliyat olmak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.\nBa\u015far\u0131l\u0131 ameliyat\u0131n ard\u0131ndan 48 saat boyunca hastanede tutulan Alonso, bug\u00fcn itibariyle taburcu oldu.\n\u0130spanyol pilotun t\u0131p merkezinden \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 anlar, Deportes Cuatro taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\n \nAlonso art\u0131k rehabilitasyon s\u00fcrecine ba\u015flayacak ve 12 Mart'taki sezon \u00f6ncesi testlerine kadar eski formunu kazanmaya \u00e7al\u0131\u015facak.\n39 ya\u015f\u0131ndaki Alonso'nun \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 g\u00fcn boyunca tamamen dinlenmesi bekleniyor.\nSonras\u0131nda g\u00fcndelik antrenmanlar\u0131na geri d\u00f6necek olan Alonso'nun, ba\u015flang\u0131\u00e7ta ba\u015f\u0131na \u00e7ok fazla bask\u0131 uygulamamas\u0131 gerekecek.\n\u0130spanyol pilotun ilk testte yer almas\u0131 neredeyse kesin g\u00f6r\u00fcnse de, hasar\u0131n \u015fiddetinin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde netlik kazanmas\u0131 bekleniyor.\n\n\n\n\n\n\n