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Formula 1 Las Vegas GP

Duracell, F1'in Las Vegas için DRS bölgesi sponsoru oldu

Duracell, Las Vegas Grand Prix'sinin DRS bölgelerinden birine sponsor oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Motorsport Business

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Duracell, bakır ve siyah renklerinin Las Vegas Strip'in DRS bölgesi boyunca 'belirgin bir şekilde sergileneceğini' ve bunun DRS'nin 2011'de tanıtılmasından bu yana ilk sponsorluk örneği olduğunu söyledi.

Las Vegas'taki DRS bölgesi, pist boyunca uzanan LED panellerden ve pist kenarındaki tabelalardan oluşacak.

F1 Las Vegas Grand Prix'si Ticari Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Brendan Dolby bu konuda, "Duracell ile ortaklığımız, inovasyon ve gücün buluşmasının bir göstergesi."

"Türünün ilk örneği olan bu işbirliği, pistimiz boyunca son teknoloji ürünü ve yüksek performanslı deneyimler sunmaya olan bağlılığımızı yansıtıyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Duracell, 2022'de başlayan Williams takımının sponsorluğu aracılığıyla F1'de zaten bir varlığa sahip.

Markanın ismi, Alex Albon ve Franco Colapinto'nun kullandığı Williams FW46 aracında ve takımın kıyafetlerinde yer alıyor.

F1 sponsorluğunun bir parçası olarak Williams'ın F1 araçlarındaki arka kanat DRS kanatları ve direksiyondaki DRS aktivasyon düğmesi Duracell renklerine boyanacak.

Williams Racing Ticari Direktörü James Bower, "Duracell, Williams Racing'in gelişimine katkı sağlamaya yardımcı oluyor." 

"Duracell'in Las Vegas Grand Prix'si ile işbirliğini desteklemekten gurur duyuyoruz. Pilotlarımız DRS aktivasyonu için ikonik bakır düğmeye her bastığında bu, takıma güç katacak."

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