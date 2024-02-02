Dünya basını, Hamilton'ın Ferrari'ye transferini nasıl karşıladı?

Haber turumuza bu değişimin şaşkınlıkla karşılandığı İngiltere'den başlıyoruz.

The Times', "Gelecek yıl Ferrari'de yarışmaya karar vermeden önce bu yılki W15'i kullanmamış olması, Mercedes ve takım patronu Toto Wolff için yıkıcı bir durum. Takım zaten çok fazla baskı altında." yazdı.

Telegraph da şu noktaya dikkat çekiyor: "Lewis, Abu Dabi 2021'de elinden acımasızca alınan sekizinci şampiyonluğu çok istiyor. Mercedes'in kendisi için en iyi seçenek olduğunu düşünseydi, hiç şüphe yok ki kalırdı. Ferrari'nin daha iyi bir seçim olduğu üzerine kumar oynuyor."

The Independent ise, "Bu şokların en şoku. Michael Schumacher'in 1995'te Benetton'dan Ferrari'ye geçişini bile gölgede bırakıyor. Şimdi Hamilton, Schumacher'in yüzyılın başında inşa ettiği ve egemen bir şekilde kendisine ait kıldığı eve giriyor. Alman pilotla paylaştığı bu rekor, onu bu inanılmaz kumarı oynamaya itiyor."

İtalya basını: Spor tarihine geçecek

İtalyan basını, bu hamleyle epey sarsılmış durumda.

Il Giornale şöyle yazıyor: "Şubat ayının ilk gününde Formula 1 sürücü piyasası patladı. Charles Leclerc'in çok yıllık yeni bir anlaşma imzalamasından tam yedi gün sonra Ferrari, Hamilton'ın gelecek yıl kendileri için yarışacağını duyurdu."

Corriere della Sera, "Lewis Hamilton 2025 yılında Ferrari için sürecek. İngiliz şampiyon çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Ne olursa olsun motor sporları ve spor tarihine geçecek." yazdı.

Corriere dello Sport ise şu yorumda bulundu: "Ferrari geleceğini, motor sporları dünyasının gerçek ikonu olan Hamilton'ın ellerine teslim ediyor. Hamilton kariyerinde yeni bir sayfa açmak için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi seçti."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fransa: Yüzyılın transferi

Fransız basını da şoku bir süreliğine atlatamadı.

L'Equipe, "1 Şubat 2024, Ferrari'nin, sekiz kez dünya şampiyonu olması ve efsanevi Michael Schumacher'i geçmesi umulan yedi kez dünya şampiyonu bir pilotu bünyesine kattığı gün olarak tarihe geçecek" yazıyor.

RMC Sport "Yüzyılın transferinden bahsediyoruz. Hamilton Mercedes'ten ayrılıyor. Bir dönemin sonu." ifadesini kullandı.

İspanya: sürücü piyasasında deprem

Haber İspanya'da da bomba gibi patladı.

AS'ın haberine göre, "Duyuru kısa ama tarihi: Ferrari, Lewis Hamilton ile 2025 ve sonrası için çok yıllık sözleşme imzaladı. Bu bir gök gürültüsü gibi. Adeta sürücü piyasasında bir deprem etkisi yaratacak. Bunun merkezinde de Hamilton var."

Amerika: Bu, önümüzdeki sezonlar hakkında düşündüğümüz her şeyi yeniden şekillendiriyor

Ve son olarak Amerikan ESPN, "Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye şok edici geçişi, önümüzdeki Formula 1 sezonları hakkında düşündüğümüz her şeyi yeniden şekillendiriyor. Bundan bir yıl sonra, sporun en ünlü ve başarılı pilotu, en tarihi ve ünlü takım için yarışacak. Sözleşmesi muhtemelen Formula 1 tarihinin en kazançlı sözleşmesi olacak." açıklamasında bulundu.