Dünya basını, Hamilton'ın Ferrari'ye transferini nasıl karşıladı?

Haber turumuza bu değişimin şaşkınlıkla karşılandığı İngiltere'den başlıyoruz.

The Times', "Gelecek yıl Ferrari'de yarışmaya karar vermeden önce bu yılki W15'i kullanmamış olması, Mercedes ve takım patronu Toto Wolff için yıkıcı bir durum. Takım zaten çok fazla baskı altında." yazdı.

Telegraph da şu noktaya dikkat çekiyor: "Lewis, Abu Dabi 2021'de elinden acımasızca alınan sekizinci şampiyonluğu çok istiyor. Mercedes'in kendisi için en iyi seçenek olduğunu düşünseydi, hiç şüphe yok ki kalırdı. Ferrari'nin daha iyi bir seçim olduğu üzerine kumar oynuyor."

The Independent ise, "Bu şokların en şoku. Michael Schumacher'in 1995'te Benetton'dan Ferrari'ye geçişini bile gölgede bırakıyor. Şimdi Hamilton, Schumacher'in yüzyılın başında inşa ettiği ve egemen bir şekilde kendisine ait kıldığı eve giriyor. Alman pilotla paylaştığı bu rekor, onu bu inanılmaz kumarı oynamaya itiyor."

İtalyan basını, bu hamleyle epey sarsılmış durumda.

Il Giornale şöyle yazıyor: "Şubat ayının ilk gününde Formula 1 sürücü piyasası patladı. Charles Leclerc'in çok yıllık yeni bir anlaşma imzalamasından tam yedi gün sonra Ferrari, Hamilton'ın gelecek yıl kendileri için yarışacağını duyurdu."

Corriere della Sera, "Lewis Hamilton 2025 yılında Ferrari için sürecek. İngiliz şampiyon çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Ne olursa olsun motor sporları ve spor tarihine geçecek." yazdı.

Corriere dello Sport ise şu yorumda bulundu: "Ferrari geleceğini, motor sporları dünyasının gerçek ikonu olan Hamilton'ın ellerine teslim ediyor. Hamilton kariyerinde yeni bir sayfa açmak için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi seçti."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images