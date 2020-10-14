Dünden bugüne Red Bull Racing F1 takımı

Formula 1 tarihinin hatırı sayılır zaferler serisinde adı es geçilemeyecek bir takım var. Red Bull Racing takımı kazandığı yarış ve şampiyonluklarla son 10 yıla izini bıraktı. İlk başlarda Formula 1’in şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilmeyen Red Bull Racing, çok kısa bir sürede talihini tersine çevirdi. Bunda gerek taktiksel yönetim becerisi gerek genç pilot yetiştirme programı gerekse de planlaması ile çok önemli sürücülerin katkısı büyük. Bu sayede Red Bull Racing, birçok zafere imza atan, sayısız şampiyonluk kazanan en büyük üç takımdan birine dönüştü. 2004 yılında kurulan takımın başına günümüzde hala görevini sürdüren Christian Horner getirildi.

2004 yılında kurulan takımın kontenjanında; tecrübeli pilotların yanı sıra kariyerinin henüz başında olan genç yetenekler de yer aldı. Eski Mclaren pilotu David Coulthard’ın tecrübeli pilot koltuğunu doldurduğu takım kadrosunda, Christian Klien ile Vitantonio Liuzzi genç üyeler olarak yerini aldı.

İlk yıllarında genç bir takım olduğunu hissettiren Red Bull Racing takımı ilk podyum başarısına Coulthard ile 2006 yılında Monaco’daki yarışta ulaştı. 2007 yılında önemli bir adım atarak Mark Webber’i transfer eden Red Bull Racing, bu transfer sayesinde sezonu 5. sırada tamamladı. 2008’i sakin bir şekilde geçiren ekip için kırılma noktası ise 2009 yılında oldu.

Podyum: 3. David Coulthard, Red Bull Racing, Flavio Briatore, Renault F1 Direktörü Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

2008 sezonunun sonunda emekliye ayrılan David Coulthard yerini genç bir pilota bıraktı. Takımın genç pilot yetiştirme programı Red Bull Junior Team’den yetişen Alman pilot Sebastian Vettel, direksiyonu emanet alarak gelecek dönemde adını şampiyonluklar tarihine yazan Red Bull Racing’in ilk başarılarında büyük rol oynadı. Genç pilot, Red Bull’a gelmeden önce Torro Rosso ile Monza’da tarihi bir zafer kazanmıştı. Daha fazlasını yapabileceğine olan inancı ile yola çıkan Vettel’e teknik yenilikler de yardımcı oldu. Formula 1’de hayata geçirilen yeni aerodinamik düzenlemeler Red Bull’un yükselişine katkı sağladı. Çünkü bu yeni kurallar herkesin eşit şartlara sahip olduğu bir ortam yarattı ve Red Bull teknik takımının başındaki Adrian Newey’e yıldızını parlatma şansı verdi.

RB5 artık sadece yarışan değil aynı zamanda yarış kazanan bir araç haline de geldi. Sebastian Vettel 2009’da Çin GP’sini kazanarak takıma ilk yarış zaferini getirdi. Mark Webber de aynı yarışı 2. sırada tamamladı. Bu üst üste zafer, 2010 yılında gelecek başarıların da ilk sinyali oldu.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing podyumda Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Podyum: Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, second place Mark Webber, Red Bull Racing, Race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third place Jenson Button, Brawn GP Fotoğraf: Sutton Images

2010 yılında yani kurulduktan sadece 5 sene sonra, Red Bull Racing takımı yola çıkarken kendilerine koydukları hedefe ulaştı; şampiyon olmak. Sezonun başından sonuna kadar iki pilotun yakaladığı istikrarlı podyum dereceleri, takıma sezon sonunda ilk şampiyonluğunu getirdi. Pilotlar klasmanında şampiyonluğu Sebastian Vettel göğüslerken, bu başarı ile en genç Formula 1 şampiyonu unvanına da ulaştı.

2010 yılı Red Bull ve Vettel için gelecek 4 senenin ne kadar harika geçeceğinin bir göstergesiydi. Red Bull Racing takımı, 2010-2013 yılları arasında hem takımlar hem de pilotlar klasmanında şampiyonluğu kimselere kaptırmayarak, tam 4 sene üst üste şampiyon olmayı başardı.

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Yarış galibi ve Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 yarış sonunda kutlama yapıyor Fotoğraf: XPB Images

2014 yılında Formula 1 yeni hibrit güç üniteleri ile yeni bir döneme giriş yaptı. Red Bull Racing’in yeni aracı RB10 motor gücü olarak rakiplerinden geride kalmasına rağmen Webber’in yerine gelen genç yıldız adayı Daniel Ricciardo; ilk, ikinci ve üçüncü Formula 1 zaferlerini bu sezonda yaşadı. Avustralyalı pilot, aynı zamanda sürücüler klasmanında 4 kere üst üste dünya şampiyonu olan takım arkadaşı Sebastian Vettel’i de geride bıraktı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

2014 sezonunun sonunda şampiyon pilot Vettel’in takımdan ayrılma kararı, bir diğer genç pilot Daniel Kyvat’ı direksiyona geçirdi. 2015 sezonu Red Bull Racing için bir geçiş yılı olurken 2016 sezonunda Red Bull Racing takımı yeniden yükselişe geçti. Daniel Ricciardo’nun pilotlar sıralamasında 3. olduğu yılda; takım ise ikinci sırayı elde etme başarısı gösterdi. Takımda gözlerin üstünde olduğu isim ise Max Verstappen’di. Genç Hollandalı pilot sezonun ilk 4 yarışı sonrasında Kyvat’la yer değiştirerek Torro Rosso’dan Red Bull Racing’e geçmişti. Max Verstappen Red Bull Racing ile ilk yarışı olan İspanya GP’sini kazanarak ‘olmaz’ denileni başardı. Devam eden yıllarda da Red Bull Racing takımı, daima üst sıraları zorlamaya devam etti. Max Verstappen pilotlar sıralamasında, Red Bull Racing de markalar sıralamasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA DA EN HIZLI

2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken Aston Martin Red Bull Racing, çıtayı uzay seviyesine taşımıştı. Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing Takımı, Rusya’nın başkenti Moskovada bulunan Star City Uzay Tesislerinde geçen yıl 33 bin feet (yaklaşık 10 bin metre) yükseklikte ve yer çekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri pit stopu 20 saniyenin altında tamamlamıştı.