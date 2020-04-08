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Formula 1 / Son dakika

Dumontier: "Kanada GP en geç Ekim ortasında yapılmalı"

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Dumontier: "Kanada GP en geç Ekim ortasında yapılmalı"
Ekleyen:
, Editör
8 Nis 2020 07:07

Kanada Grand Prix'sinin organizatörü Francois Dumontier, iklimsel sebeplerden ötürü Kanada Grand Prix'sinin en geç Ekim ortasında yapılması gerektiğini söyledi.

Haziran ayı ortasında yapılması planlanan Kanada Grand Prix'si, dün itibariyle henüz açıklanmayan bir tarihe kadar ertelendi.

Böylelikle 2020 Formula 1 sezonunun ilk dokuz yarışı ya iptal edilmiş ya da ertelenmiş oldu.

Şu anda takvimde 13 yarış bulunuyor ve F1'in ertelenen yedi yarışa takvimde yer bulmaya çalıştığı biliniyor. Chase Carey daha önce 15-18 yarış yapmayı planladıklarını söylese de, bu artık pek de mümkün görünmüyor.

Kanada GP organizatörü Francois Dumontier, Ekim ayına kadar yarışı yapabileceklerini, ancak bu tarihten sonra yarışa ev sahipliği yapma ihtimallerinin bulunmadığını aktardı.

Dumontier, "Bu kararı almak kolay değildi. Birkaç hafta boyunca hükümetle, tıbbi yetkililerle, şehir yönetimiyle ve Formula 1 ile sürekli iletişim halindeydik."

"Doğrusu F1 için paskalyadan sonra bir karar vermemiz gerektiğini söylemiştik. Ancak 30 Haziran'a kadar Kanada sınırlarını kapatmamız ve Başbakan François Lego'nun Quebec'le ilgili yeni kararlarının ardından yarışa bu tarihte ev sahipliği yapamayacağımız açıktı. Geçici altyapının inşası bu tarihten çok önce başlamalıydı."

"Durum göz önüne alındığında, yarışı ertelemekten başka seçeneğimiz yoktu. Ama bu konuda sakin kalıyorum."

"Bugün bildiğimiz takvimi, tüm bu ertelemelerin ardından unutmanız gerekir. Formula 1'in takvimi 15 ila 18 yarışında arasında tutma şansının çok iyimser olduğunu düşünüyorum."

"Yarışın yeni tarihine gelirsek, bu konuda mevsimsel kısıtlamalarımız var. İklim özelliklerinden ötürü Kanada Grand Prix'si Ekim ayı ortasına kadar yapılabilir." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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