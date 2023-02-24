Drugovich, testin son gününde Aston Martin ile piste çıkacak
Silverstone merkezli ekip, testin son gününde Fernando Alonso'ya ek olarak Felipe Drugovich'e AMR23 ile sürüş yapma fırsatı verecek.
Aston Martin, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin bitimine yaklaşık iki saat kala, cumartesi günü için programını resmen açıkladı.
Duyuruya göre testin ilk gününde sabah bölümünde piste çıkan Felipe Drugovich, cumartesi sabah AMR23'e geri dönecek.
Bu da Lance Stroll'ün sağlık durumu ve gelecek hafta yarışıp yarışmayacağına ilişkin önemli bir ipucu veriyor.
Malaga'da bisikelt antrenmanı yaparken bileğini kıran ve daha sonra Barselona'da ameliyat edilen Stroll'ün Bahreyn GP'ye katılıp katılmayacağı henüz açıklanmadı.
Fakat Takımın Drugovich'i yeniden araca oturtması, Brezilyalı pilotun ilk yarışta yer alacağı anlamına gelebilir. Çünkü durum tam tersi olsaydı, Drugovich'i piste çıkarmanın hiçbir anlamı olmayacaktı.
Öğleden sonra direksiyona geçecek Alonso, böylelikle yeni AMR23 ile toplam iki gün sürüş yapmış olacak.
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