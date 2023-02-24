Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

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Drugovich, Bahreyn testlerinin ilk gününde, sabah bölümünde piste çıktı ve nispeten iyi bir iş çıkardı.

Brezilyalı pilot, elektronik sorunu nedeniyle ilk dakikalarda yolda kalsa da genel olarak temiz bir seans geçirdi ve bekleneni yaptı.

Günün ardından konuşan Aston Martin'in yedek pilotu, "AMR23'ü ilk kez kullanmak harikaydı; gerçekten keyif aldım."

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Günün başında direksiyona geri dönmeye alışmak adına birkaç tur atmam gerekti fakat kendimi çabuk toparladığımı hissettim ve çok geçmeden iyi bir ritim yakaladım."

"Küçük bir elektronik sorununa rağmen, çalışma planımızı tamamladık ve takım için bazı değerli veriler topladık."

"Oldukça fazla aerodinamik test yaptım, ki bunlar yeni bir araç için son derece önemli şeyler."

"Seansın sonuna doğru çok eğlenceli olan birkaç hızlı tur denemesi yaptım." dedi.

Performans direktörü Tom McCullough da Drugovich hakkında, "Felipe önemli aerodinamik veriler toplamak için çok sayıda prosedürel çalışma yaparak bizim için mükemmel bir iş çıkardı."

"Bu sabahki elektronik sorunu nedeniyle planladığımız kadar çok tur atamadı, ancak sahip olduğu süre içinde çok çabuk tempo yakaladı ve gerçekten iyi bir iş çıkardı." diyerek genç sürücüyü övdü.