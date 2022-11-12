Drugovich, Silverstone'daki testin ardından epey mutlu
Aston Martin sürücü akademisi üyesi Felipe Drugovich, geçtiğimiz hafta Silverstone'da çıktığı testten epey keyif aldığını söylüyor.
Eylül ayında Formula 2 şampiyonluğuna ulaşan Brezilyalı sürücü, şampiyonluğunu ilan etmesinden birkaç gün sonra yeni kurulan Aston Martin sürücü akademisinin ilk üyesi oldu.
Programa katılmasının kapsamında geçen hafta Silverstone'da eski bir araçla uzun bir sürüş gerçekleştiren Drugovich, Abu Dhabi'de ise ilk antrenman seansında Lance Stroll'ün aracına geçecek ve kariyerinde ilk kez bir F1 yarış hafta sonuna katılım gösterecek
Silverstone'daki test hakkında konuşan Drugovich, "İlk kez bir F1 aracının direksiyonuna geçmek ve tecrübe edinmek mükemmeldi. Çok şey öğrendim ve Abu Dhabi'de bana yardımcı olacak mesafeyi kat etmeyi başardım."
"Değişken koşullarla başa çıkmak zorunda kalsak da yağmur lastiklerine geçmeden önce kuru zemin lastikleriyle birkaç tur atabildik."
"Aracın performansı etkileyiciydi; örneğin vites geçişlerinin çok yumuşak olması ve yol tutuşunun virajlara hız taşımanıza olanak sunması gibi. Çok iyi bir gündü, takımla ilk kez pist ortamında çalışma imkanı yakalayabildim." dedi.
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