Drugovich, Silverstone'da AMR21 ile test gerçekleştirdi

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Son olarak Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde -sakatlanan Lance Stroll'ün yerine- direksiyona geçen ve yeni AMR23'ü test eden Drugovich, bu yıl aktif olarak herhangi bir seride de yarışmadığı için pistte zaman geçirme fırsatına sahip değil.

Yine de Drugovich'in tecrübe kazanmasını isteyen takım, bu amaçla Silverstone'da 2021 aracı AMR21 ile bir test günü gerçekleştirdi.

Geçen yıl Kasım ayında, yani Formula 2 şampiyonluğuna ulaştıktan yaklaşık iki ay kadar sonra ilk kez bir F1 aracının direksiyonuna geçen Drugovich, süper lisans almak için yaklaşık 300 kilometre mesafe kaydetmişti.

Test yağmur nedeniyle kesintiye uğramış olsa da, koşullar düzeldiğinde hemen fırsatları değerlendiren Drugovich, ciddi bir test mesafesi kaydetti.

Bu test, Felipe'nin F1 deneyimini artırması, direksiyon başındaki becerilerini geliştirip büyütmesi ve gün boyunca mühendisler ve mekanikerlerle yakın çalışarak takıma daha fazla uyum sağlaması için bir başka değerli fırsat anlamına gelmekteydi.

Haber, Aston Martin tarafından yayınlanan basın açıklamasını içinde bulundurmaktadır.