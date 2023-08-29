Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek

Geçtiğimiz yıllarda getirilen bir kural, tüm takımların her sezon en az iki kez çaylak pilotlarla 1. antrenman seansına çıkmasını zorunlu kılıyor.

Eskisi kadar test imkanı bulamayan genç pilotlara destek olması amacıyla getirilen kural kapsamında takımlar, sıkışık takvime rağmen çoğunlukla sezonun ikinci yarısında pilotlara fırsat tanıyor.

Şu ana kadar sadece bir takım bu gereksinimi yerine getirdi: Hollanda'da ilk seansta Robert Shwartzman ile piste çıkan Ferrari.

Bu sezon çaylak pilotlarla yarışan AlphaTauri, McLaren ve Williams, Bahreyn'de bu pilotlarla ilk antrenman seansına çıkarak kural açığı sonucu gereksinimi yerine getirmiş oldular.

Şimdilik neredeyse hiçbir takımın bu konudaki takvimini net şekilde bilmiyoruz, yalnızca Mercedes bir açıklama yaparak Formula 2 sürücüsü Frederik Vesti'nin Meksika'da piste çıkacağını duyurmuş vaziyette.

Bunun dışında AlphaTauri'nin de Isack Hadjar'ı kullanması bekleniyor.

Kısa süre önce bu konu hakkında Aston Martin cephesinden de bir açıklama geldi; takım, bu hafta sonu ilk antrenman seansında Felipe Drugovich'in piste çıkacağını resmen açıkladı.

Brezilyalı sürücü, son yarıştan puansız ayrılan Lance Stroll'ün yerini alacak.

Geçen yıl Formula 2 şampiyonluğuna uzanan Drugovich, kısa süre sonra Aston Martin bünyesine katılmış ve Abu Dhabi'de ilk antrenman seansında yer almıştı.

Bu sezon aktif olarak yarışmayan ve sık sık 2021 aracı AMR21 ile özel testler gerçekleştiren Drugovich'in gelecek yıl Formula E'de yarışması.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Felipe Drugovich, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Drugovich, "AMR23'ün direksiyonuna geri dönmek için sabırsızlanıyorum.

"Sezon öncesi testlerde aracı sürdüğümde harika hissetmiştim, aracın o zamandan bu yana nasıl geliştiğini hissetmek büyüleyici olacak."

"Simülatörde aracı geliştirmeye yardımcı olmak için çok zaman harcadım, bu nedenle bunun gerçekle nasıl ilişkili olduğunu anlamak da benim için çok değerli olacak."

"Bahreyn'den bu yana F1 araçlarıyla epey mesafe kat ettim, dolayısıyla takım için nasıl değerli geri bildirimler sağlayabileceğimi daha iyi anladım."

"Aston Martin'e bana bu fırsatı verdiği için, Brezilyalı ortaklarımız XP, Porto Seguro ve Banco Master'a da sürekli destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Takım patronu Mike Krack ise, "Felipe'ye AMR23'ü kullanması için bir fırsat daha sunabildiğimiz için çok mutluyuz."

"Kendisi sezon öncesi testlerde yeteneklerini göstermiş ve takımın aracı geliştirmesinde önemli katkılarda bulunmuştur."

"Monza, Felipe'ye mühendisler ve mekanikerlerle yakın çalışma ve takım için kritik bir seansta özgüvenini geliştirme şansı sunacak."

"Bu seansı birlikte en iyi şekilde değerlendirmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.