Drugovich için F1 iddiaları artıyor

Formula 1'de 2024 transfer piyasası, önceki yılların aksine daha sakin geçiyor ve şu ana kadar büyük bir hamle gerçekleşmedi.

Mercedes'in Lewis Hamilton ile kontrat yenilemesinin ardından 2024'te ne yapacağı belirsiz olan çok az takım var.

Şu anda tartışma konusu olan iki koltuk bulunuyor; Alfa Romeo'da Zhou Guanyu'nun, Williams'ta ise Logan Sargeant'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.

Bazı kaynaklar Sargeant'ın F1 kariyerinin sona geldiğini ve sezon sonunda takımdan ayrılmak durumunda kalacağını belirtirken, diğerleri de aksine Amerikalı sürücünün en az bir yıl daha takımda kalacağını öne sürüyor.

Diğer tarafta Zhou Guanyu ise, Sauber/Alfa Romeo'da kalmak istemesine rağmen henüz net bir cevap alabilmiş değil.

Bu iki pilotun ortak yanı, ikisinin yeri için de Felipe Drugovich'in adının anılması. Son F2 şampiyonunun önemli bir sponsor desteği var ve bir yıllık Aston Martin yedek pilotluğu görevinin ardından yeni sezonda yarış koltuğuna geçmek istiyor.

Form1a.uno'nun haberine göre Drugovich'in planlarının ciddiyeti, kısa bir süre önce Carpenter takımından gelen IndyCar test teklifini reddetmesinden de anlaşılıyor.

Drugovich, Williams ve Crash'in öğrendiğine göre Sauber ile görüşme halinde. Eğer bu iki takımdan pozitif bir yanıt alamazsa, o zaman Andretti'nin Formula E koltuğuna geçmeyi düşünecek.

Sauber koltuğu için adı geçen diğer isim de genç yetenek Theo Pourchaire.

Valtteri Bottas'ın gelecek yıl için takımla sözleşmesi bulunuyor.