Drugovich: "Henüz ne yapacağım kesin değil"

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Lance Stroll'ün geçtiğimiz günlerde İspanya'da yaptığı kazanın ardından Bahreyn testlerine katılamayacağı, bundan ötürü testin ilk gününde aracı Felipe Drugovich ve Fernando Alonso'nun paylaşacağı duyurulmuştu.

Kanadalı sürücü, bisiklet ile sürüş yaparken düştü ve teyit edilmemiş bilgilere göre bileğini kırdı. Stroll daha sonra Barselona'ya nakledildi ve burada motosiklet sürücülerinin yakından tanıdığı Dr. Xavier Mir tarafından ameliyat edildi.

Bu tür durumlarda sürücünün iyileşmesi vakit alıyor ve F1 gibi kas gücünü ön plana çıktığı bir sporda, Stroll'ün Bahreyn GP'de yarışması pek de gerçekçi değil.

Takım şu anda diğer seçenekler üzerinde çalışıyor ve testlerin kalanında Drugovich'in yer alıp almayacağı konusunda büyük bir belirsizlik var.

Bugünkü testin ardından konuşan genç sürücü şöyle dedi: "Henüz neler olacağını ben de bilmiyorum."

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Takım her gün durum değerlendirmesi yapıyor. Her şey Lance'e bağlı. Bence hem ben hem de Stoffel Vandoorne gelecek haftaki yarışa geleceğiz ve Lance iyileşmezse, sürmeye hazır olacağız."

"Fakat bu, takımın hafta sonu başlamadan hemen önce vereceği bir karar."

Gün değerlendirmesi de yapan Drugovich, "Gün çok iyi başlamadı çünkü araçta bir elektrik sorunu vardı. Aslında sadece bir sorun vardı ama onu tamir etmek vakit aldı. Fakat bu sorun oldukça basitti, kolay bir şeydi."

"Ondan sonra devam ettik, takım için birçok test yapmak benim için heyecan verici. Bu araca sürebildiğim için heyecanlı ve mutluyum."

"Lance'e acil şifalar diliyorum ama pistte olduğum sürece eğlenmeye ve takıma yardımcı olmaya çalışacağım." dedi.