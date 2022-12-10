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Formula 1 Haberler

Drugovich: "Gelecek yıl yarışmak istiyorum"

Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich, yeni sezonda Formula 1'deki yedek pilotluk görevini, başka serilerdeki yarış koltuğuyla birleştirmek istiyor.

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Drugovich: "Gelecek yıl yarışmak istiyorum"
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Felipe Drugovich, son üç yıldır mücadele ettiği Formula 2'de mutlu sona bu yıl ulaştı ve sezonu rahat şekilde şampiyon olarak tamamladı. Brezilyalı sürücü, yılın açık şekilde en istikrarlı ismiydi ve şampiyonluk için kilit nokta da bu oldu. Yılı da güçlü kapatan Brezilyalı pilot, yeni sezonda Aston Martin F1'in yedek pilotu olacak.

Şimdilik Drugovich'in başka bir yerde yarışıp yarışmayacağı bilinmiyor ancak görünüşe bakılırsa 2023'ü kenarda geçirmek gibi bir niyeti yok.

Cuma günkü FIA Ödül Töreni'ne katılan Felipe Drugovich, burada şampiyonluk kupasını aldı.

Bunun öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve hedefinin gelecek yıl yarışmak olduğunu dile getirdi.

Brezilyalı pilot, "Formula 1'de Aston Martin ile yedek pilotluk anlaşmam var, 2023'te yarışlara geleceğim ve çok şey öğrenmeye çalışacağım."

"Buna ek olarak, birkaç Cuma antrenman seansına da katılacağım."

"Takım başka bir şey yapmamı yasaklamıyor ama ne yapacağıma henüz karar vermedim. Formumu korumak için yarışmak istiyorum ama önceliğim her zaman Formula 1 olacak."

"Formula 1 ile çakışmayan, çok zaman almayan bir seri bulmalıyım. Hypercar ya da Super Formula olabilir. Eğer fırsat olursa Le Mans'ta yarışmak harika olurdu." dedi.

Mohammed Ben Sulayem, FIA President, Felipe Drugovich, FIA F2 champion and Sander Dorsman, MP Motorsport

Mohammed Ben Sulayem, FIA President, Felipe Drugovich, FIA F2 champion and Sander Dorsman, MP Motorsport

Fotoğraf: FIA

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