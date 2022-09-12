Drugovich: "F2 şampiyonluğunu bu şekilde kazanmayı hayal etmiyordum"

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Şampiyonada lider durumda bulunan MP Motorsport sürücüsü, Monza'da Cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında ilk turda Amaury Cordell ile yaşadığı temasta süspansiyonu kırıldığı için yarış dışı kaldı.

Pit alanına dönen Drugovich, rakibi Theo Pourchaire'nin yükselerek şansını yarına taşıyıp taşıyamayacağını izledi. Pourchaire gereken yükselişi gösteremeyip 17. sırada kalınca, Drugovich 2022 F2 şampiyonu olmuş oldu.

Şampiyonluğu tuhaf bir şekilde ilan eden Drugovich, şampiyonluğu doğrudan pit duvarında takım ile kutlamanın iyi bir yol olduğunu söyledi.

Brezilyalı sürücü, "Tabii ki umduğum gibi olmadı. İlk başta biraz gergindim çünkü Theo birkaç sıra kazanmıştı ancak günün sonunda onun yükselmesinin oldukça zor olacağını fark ettik."

"Hisler aynıydı. Aracın içerisinde olmak gerçek dışı olurdu. Uzun süre bundan keyif alacağımı düşünüyorum."

"Harika hissettiriyor. Bunun oturması ve gerçekten şampiyon olduğunu anlamanız biraz zaman alıyor."

"Daha önce de söylediğim gibi, bu işe her başladığınızda, hayaliniz her zaman F1 pilotu olmak olur ancak kariyerinizde ilerledikçe, F2 şampiyonu olmanın da ne kadar zor olduğunu fark edersiniz."

"O hayalinize ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ve aynı zamanda kesinlikle F2 şampiyonu olmanın da hayalini kurarsınız."

"Çocukluğumdan beri bu anın hayalini kuruyordum. Burada olmak gerçekten gerçek dışı hissettiriyor." dedi.

Erken biten yarışını değerlendiren Drugovich, "Öncelikle iyi bir start almıştım ve tamamen güvenli bir şekilde oynuyordum. Sadece güvende olmaya çalışıyordum."

"Beni orada gördüğünü düşündüm ancak muhtemelen görmedi ya da gördü ve genişten döndü ancak bir noktada ondan kaçınmak için aracın yarısını pist dışına çıkardım. Buna rağmen o üstüme doğru gelmeye devam etti."

"Süspansiyon kırıldı ve biraz üzüldüm ancak günün sonunda pit duvarından da kutlamak iyi bir yoldu."

"İyi şeylere bakmalıyız ve bu tür şampiyonluk farklı oldu." dedi.