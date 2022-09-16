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Drugovich: “F1 koltuğu verilmeyecekse, F2 şampiyonunun seride kalmasına izin verilmeli”

FIA Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich; F2 şampiyonunun, ya Formula 1'e yükseltilmesi ya da seride kalmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Yasenur Sever
, Editör
Drugovich: “F1 koltuğu verilmeyecekse, F2 şampiyonunun seride kalmasına izin verilmeli”
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MP Motorsport pilotu Drugovich, Monza'daki sprint yarışından sonra şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen 2023 için Formula 1’de kendine bir koltuk bulamadı.

Bunun yerine; Aston Martin'in yedek pilotu ve genç sürücü geliştirme programının ilk üyesi olacak.

Drugovich F2’nin; 2021 F2 şampiyonu Oscar Piastri'nin yaptığı gibi kenarda oturmamak için bir F1 koltuğu sağlayamazlarsa kazananın geri dönmesine izin vermesi ve Moto2 ve Moto3'ün ayak izlerini takip etmesi gerektiğine inanıyor.

Fakat Formula 2 CEO'su Bruno Michel aynı fikirde değil ve serinin 'yüksel veya dışarıda kal’ modelini koruması gerektiğine inanıyor.

Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Drugovich, “Bence; ya şampiyon olursunuz, artık seride kalamazsınız ve F1'e yükselmeniz gerekir ya da seride kalabilirsiniz.”

“Bence sistem, Moto2 ve Moto3'te böyle işliyor. Bence her şeyden önce değişmesi gereken, şampiyonun Formula 1'e gitmesi gerektiği.”

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Photo by: FIA Formula 2

“IndyCar'da birkaç görüşme yaptık ama birçok kez söylediğim gibi, şimdilik asıl mesele bu değil, sadece Formula 1’e gitmeye çalışıyoruz.”

“Ancak dediğim gibi, gelecek yıl Formula 1'den başka bir yerde yarışmam gerekirse, kesinlikle dikkate alınması gereken bir kategori.” dedi.

CEO Michel ise bunun pilotların “sonsuza dek aynı şampiyonada kalmasının büyük bir avantaj” oluşturacağına inanıyor.

Michel, “Bunu söylediğini bilmiyordum ama buna katılmıyorum.”

“Bence bu bir piramit ve bir noktada ‘yüksel veya dışarıda kal’ gibi olması gereken bir sisteme sahip olmalısınız.”

"F2 veya F3'ün profesyonel şampiyonluklar olmasını istemem. Bunu yaparsanız, sorun tam olarak ‘aynı şampiyonada sonsuza kadar kalmanın büyük bir avantaj oluşturması’ olacak çünkü büyük bir deneyime sahip olanlar, gelen genç pilotların üzerine avantajlı olacak.”

“Bu sadece kariyerleri için değil, genç pilotlar için de iyi olmayacak. Muhtemelen onlar kadar parlak olmayacaklar çünkü onlardan daha iyi olmayan ama çok daha fazla deneyime sahip, tüm pistleri, araçları ve takımları çok daha iyi tanıyan insanlarla mücadele etmiş olacaklar.”

“Yani benim açımdan kesinlikle hayır ve bunun için her zaman çok zorluyorum. Bunu GP2 ve GP3'ün en başından beri yaptık.”

“Şampiyon seride kalamaz ve bence devam etmek için çok önemli bir nokta.” dedi.

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