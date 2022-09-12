Drugovich, Aston Martin ile test pilotluğu için görüşüyor mu?

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An itibariyle pilot pazarı karışık, ancak Monza'da, bitime üç yarış kala şampiyonluğunu ilan eden Drugovich'in ismi yalnızca Aston Martin test pilotluğu için anılıyor.

Brezilyalı pilot artık süper lisans sahibi, böylece gelecek sene bir fırsat bulması halinde gridde olabilecek -ancak kendisinin şimdiki hedefi sezon bitmeden bir antrenman seansına çıkabilmek.

Aston Martin geçen hafta sonu Nyck de Vries'i piste çıkararak çaylaklara ayrılması gereken bir seansı doldurdu, diğer seansın ise Drugovich'e ayrılması bekleniyor.

Drugovich'in bunun için öncelikle Cuma günü süper lisansı alması gerekiyor ki bu da modern bir araçla 300 km test yapmadan mümkün değil. İyi haber, takımın elinde Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü sahibi Zak O'Sullivan tarafından kullanılacak olan çalışır durumda bir AMR21 var. Dolayısıyla takım aynı gün Drugovich'i de piste çıkarabilir.

Aston Martin'in Drugovich ile temas halinde olduğunu doğrulayan takım patronu Mike Krack, şu ana kadar herhangi bir anlaşma yapıldığını reddetti.

Krack, "Artık Fernando'ya [Alonso] sahibiz, bu nedenle sürücü pazarından biraz uzak kalmıştık. Şimdi gelecek yıl için ne yapacağımıza bakıyoruz çünkü yedek bir sürücüye ihtiyacımız var. Bu yüzden iletişim kuracak bir şey bulur bulmaz bunu yapacağız."

"[Drugovich'in] F2 şampiyonasını çok etkileyici, çok tutarlı ve çok zeki bir şekilde kazandığını söylemeliyiz. Bu da onu birçok kişi için bir aday haline getiriyor."

"Bence onu radarda tutmak da akıllıca olacaktır çünkü kendisi herhangi bir akademiye ya da sürücü programına ya da benzeri bir şeye bağlı değil." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, battles with Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ana hedefinin bir yarış koltuğu kapmak olduğunu belirten Drugovich, bu olmazsa test pilotluğunu da kabul edeceğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Drugovich, "Hedefim gelecek sene gridde yer almak."

"Bunun için çabalarımız sürüyor, ancak bir sonuca ulaşamadığımız takdirde test pilotluğundan da mutlu olurum."

"Önümüzde üç haftalık bir ara var, dolayısıyla takımlarla görüşecek ve en iyi seçenekleri değerlendireceğiz. Herhangi bir ilk antrenman seansında yer almaktan mutluluk duyarım." dedi.