Drugovich, "Aston Martin, bana en iyi fırsatı sunan takımdı"

Serideki üçüncü sezonunu domine eden Drugovich, en yakın rakibi Theo Pourchaire'e 101 puan fark atmayı başardığı sezonu beş galibiyet ve 265 puanla şampiyon olarak kapattı.

Şampiyon olmasına rağmen F1'e yükselemeyen ve herhangi bir takımın genç sürücü programının bir parçası olmayan Drugovich, şampiyonluğunu ilan ettikten birkaç gün sonra Aston Martin ile anlaştı.

2022 Abu Dhabi GP'si ilk antrenman seansında piste çıkan ve ilk kez bir yarış hafta sonuna katılan Drugovich'in gelecek sezon daha fazla yarışa katılım göstermesi bekleniyor. Brezilyalı pilot bunun yanı sıra başka bir seride yarışmayı da değerlendiriyor.

RacingNews365.com'a konuşan Drugovich, gelecek sezon F1'de yer alamayacağını fark ettikten sonra Aston Martin'e katılarak en iyi fırsatı değerlendirdiğini söylüyor.

Drugovich, "Açıkçası F2 şampiyonu olduğumda tek isteğim gelecek yıl F1'de olmaktı."

"Ancak bunun imkansız olduğunu anladığımda diğer fırsatlara baktım, Aston Martin ise bana en iyi fırsatı sundu."

"Başlangıçta pek hoş bir durum olmasa da zaman geçtikçe çok iyi bir programa dahil olduğumu fark ettim. Genç sürücü programını yeni başlatan bir takım ve benimle çalışmak istiyorlar."

"Takımla testler yapacağım ve ve bol bol direksiyon başına geçeceğim, bu yüzden hazırlıklı olmalıyız. Umarım bir ya da iki yıl içinde F1'de olurum." dedi.