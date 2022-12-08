Drugovich, Alonso'dan "çok fazla şey öğrenmeyi" bekliyor
Felipe Drugovich, gelecek yıl yedek pilot olarak yer alacağı Aston Martin'de özellikle Fernando Alonso'dan "çok şey öğrenmeyi" beklediğini söyledi.
Felipe Drugovich, son yıllarda Formula 2'de öne çıkan isimlerden birisiydi ancak bir türlü şampiyon olabilecek istikrarı yakalayamıyordu.
Bunu 2022 sezonunda yakaladı ve sezonun açıkça en hızlı ismi olarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
Drugovich, bu şampiyonluk sonrası kendisine bir F1 koltuğu bulamadı. Yine de gelecek sezon Aston Martin'in genç sürücü programında yer alacak ve takımın yedek pilotu olarak görev yapacak.
Yıl içerisinde Aston Martin ile bazı testlere çıkması beklenen Brezilyalı pilot, çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ile çalışmak için sabırsızlanıyor.
PlanetF1'e konuşan Drugovich, "Sözleşmeyle ilgili kararı, Eylül ayındaki Zandvoort hafta sonunda aldık. O noktada Formula 1'de yer alabileceğim bir koltuk yoktu."
"Bu yüzden gelecek yıl yarışamayacağımı fark ettim ve elimdeki en iyi seçenek, Aston Martin ile sözleşme yapmaktı."
"Bu sayede Silverstone'daki testlerde geçen yılın aracıyla 300 kilometre mesafe tamamladım ve Cuma antrenmanlarda piste çıktım. Tüm bunlar inanılmazdı."
"2023'te takımın ana pilotlarından birisinin Fernando Alonso olmasından dolayı mutluyum. Bana iyi davranıyor, ondan çok şey öğrenmeyi umuyorum."
"Önümüzdeki yıl için ana hedef mümkün olduğunca çok deneyim kazanmak olacak."
"Takımla birlikte seyahat edeceğim, onlardan çok şey öğreneceğim. En iyi öğrenme elbette pist üstünde yapılan sürüştür fakat brifinglerde yer alacağım ve aracın gelişimine katkıda bulunacağım." dedi.
Drugovich, Aston Martin sürücü programının ilk üyesi de olacak.
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