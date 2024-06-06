Elveda DRS, hoş geldin aktif aero; Peki iki modlu 2026 F1 sistemi nasıl çalışıyor?

Yeni nesil yarış araçlarına yönelik kural revizyonunun bir parçası olarak FIA, hareketli ön ve arka kanatlara sahip yepyeni aktif aerodinami üzerinde çalışıyor.

Hareketli arka kanat üç elemana sahipken, ön kanat iki aktif kanada sahip olacak. İki kanat birlikte çalışarak araçların hangi modda olursa olsun dengeli gitmesini sağlayacak.

F1, aero için iki mod olmasını istedi. Virajlarda kullanılan standart bir yüksek yere basma gücü yani Z modu olacak, düzlüklerde ise sürücüler X modu adı verilen ve düzlük hızını artırmaya yardımcı olacak düşük sürüklenmeli bir konfigürasyona geçebilecekler.

Bu modun kullanımının, yalnızca düzlüklerde diğer araçlara yakın olunduğunda devreye giren ve öncelikli olarak geçiş odaklı olan DRS'den çok farklı olması amaçlanıyor.

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

FIA'nın aerodinami başkanı Jason Somerville bu konuda şöyle diyor: "Mevcut araçlardaki DRS sistemi ile 2026 için planlananlar arasındaki fark gerçekten de tur etrafındaki kullanımla alakalı."

"Tipik olarak DRS geçişe yardım eder ve belirli noktalarda lider araca bir saniye yaklaştığınızda DRS açarsınız. 2026 aracıyla sürücülere herhangi bir farktan bağımsız olarak yüksek yere basma gücü ve düşük sürüklenme modları arasında geçiş yapma olanağı vereceğiz."

"Böylece, tur boyunca önceden tanımlanmış noktalarda, bir sürücü düşük sürüklenme moduna geçebilecek ve böylece yol tutuşunun sınırlı olmadığı düzlüklerde performans elde edebilecek."

"Ardından, frenleme bölgesine yaklaştığınızda, yüksek yere basma gücü moduna geri döneceksiniz. Her araç bu iki mod arasında geçiş yapabilecek, bu da arka kanadı hareket ettirmeyi ve ön kanadı yeniden ayarlamayı gerektirecek. Takip eden herhangi bir araç da aynı şeyi yapacak."

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

"Bu, sürücü tarafından kontrol edilen aktif bir sistem ancak düşük sürüklenme modunu ne zaman etkinleştirebileceğini belirtmek için şu anda olduğu gibi bir tetikleyici olacak."

"Sistem ya sürücü kontrolünde olacak ya da fren basıncıyla yüksek yere basma gücü moduna geri dönecek."

Mevcut DRS kullanımıyla bir benzerlik de pist çevresinde belirli X modu bölgelerinin oluşturulacak olması fakat bunun ayrıntıları henüz belirlenmedi.

Somerville sözlerine şöyle devam etti: “Tur içerisindeki kısımlara bağlı olarak kullanılacak iki mod var ve sürücüler izin verildiğinde bu iki mod arasında geçiş yapabilecek."

"Mesela yağmurlu koşullarda kullanımı engelleyen sportif düzenlemeler olabilir fakat bunun dışında sürücülerin her turda her iki modu da kullanabilecek."

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

FIA, DRS'nin kalkması sonrası geçiş fırsatlarına kapı açmaya devam etmek için "manuel motor ekstra güç modu" adı verilen yeni bir sisteme geçiş yapacak.

Bu, takip eden sürücüye öndeki aracı geçme şansı vermek adına ekstra güç artışı sağlayacak.

Öndeki aracın enerji dağıtımı 290 km/s'den sonra azalacak ve 355 km/s'de sıfıra ulaşacakken, takip eden araç 337 km/s'ye kadar +0,5 MJ ekstra takviye ile 350 kW güç sağlayan bir "MGU-K ekstra güç" özelliğinden faydalanabilecek.

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu teknik direktörü Jan Monchaux ekstra güç modu hakkında şunları söyledi: "Şu anda DRS ile bir aracın bir saniye arkasındaysanız DRS'nizi düzlükte açmanıza izin veriliyor."

"Artık böyle bir durum söz konusu olmayacak. Yine de mantık aynı olacak: Başka bir araca yeterince yakınsam, o tur için bana istediğim şekilde kullanabileceğim ekstra bir enerji miktarı verilecek."

"Ekstra enerji miktarı tanımlandığında bu enerji artışı, takip eden araca düzlüğün sonunda geçiş yapma şansı verecek."

"2026 yılında yürürlüğe girecek bu yeni sistemler, F1 araçlarını daha çevik, hafif ve sürücü becerilerine odaklanacak seviyeye getirecek."

"Bu değişikliklerin, yarışları daha heyecanlı ve rekabetçi kılması bekleniyor."