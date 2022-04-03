DRS ihtiyacına rağmen, F1'in 2022 kuralları işe yarıyor mu?

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Bu sene getirilen yeni teknik kuralların, kirli havanın azalmasıyla pist üstündeki mücadeleyi iyileştirmesi, daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele olmasını sağlaması bekleniyordu.

Testlerde bazı pozitif geri bildirimler olmuştu ancak araçlar gerçekten yarışmak için piste çıkana kadar yeni kuralların etkisinin tam olarak nasıl olacağı bilinmiyordu.

Ancak geride kalan Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerinde Charles Leclerc ve Max Verstappen galibiyet için birçok kez yan yana geldiler. Şu an için bu iki isim arasındaki istatistik 1-1 ve F1'in iki parlak genç pilotu arasında yeni bir şampiyonluk mücadelesi olacağı yönünde heyecan var.

Bu iki pilot, girmiş oldukları mücadelelerin ardından dürüst oldular. Her ikisi de yeni kuralların ikili mücadelelere yardımcı olduğunu ancak takip esnasında farkı kapatmak için DRS'nin gerekli olduğunu söylediler.

Cidde'de Verstappen'e mağlup olmasının ardından Leclerc, "Bu sene takip etme geçen seneye göre daha iyi olsa da, şu anda DRS'den kurtulmak için yeterli seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. DRS bu mücadelenin bir parçası ve ondan oldukça keyif alıyorum. Pilotların savunmasında ve atak yapmasında pilotlar için stratejinin bir parçası. Yani artık yarışların bir parçası." demişti.

Suudi Arabistan'daki mücadelede iki pilotun DRS'yi stratejik amaçlı kullandıklarını gördük. Hem Leclerc, hem de Verstappen, DRS'nin birinci viraja gelirken ne kadar güçlü olacağını bildiği için, son viraj öncesinde DRS avantajını kazanmaya çalışmışlardı. Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, DRS ile pilotların kedi - fare oyunu yaptıklarını ancak bu sistemin heyecan kattığını söylemişti.

Horner, "Charles ve Max'in birbirlerini yaklaşık 10 defa geçtiklerini gördük. Geçmiş senelerde böyle bir şey görmemiştik. İki takım arasında harika, fantastik bir yarış oluyor." demişti.

A general view over the grid preparations Photo by: Red Bull Content Pool

Pilotlar için en büyük değişiklik, takip ettikleri esnada araçlarına daha fazla güveniyor olmaları. Geçmişteki gibi araç takibinde, arkadaki araç kirli hava nedeniyle bir anda yere basma gücünü kaybetmiyor. Alpine pilotu Esteban Ocon, Cidde'de takım arkadaşı Fernando Alonso ile vermiş olduğu mücadelenin ardından F1 araçlarıyla artık go-kart gibi mücadele edebildiklerini söylemişti.

Verilere baktığımızda da yukarı yönde pozitif bir sonuç görüyoruz. Forix'e göre, Bahreyn'de 2021'de 40 pozisyon değişikliği olurken 2022'de 55 pozisyon değişikliği oldu. Cidde'deki sayı ise 2021'deki 20'ye kıyasla 31'e yükseldi. Bu rakamlar geçiş sayısını içermiyor çünkü pilotlar farklı turlarda birbirlerini yeniden geçebiliyorlar. Aynı şekilde ilk turdaki geçiş sayıları da bu istatistik içerisinde yer almıyor. Bu seneki istatistiklerin daha iyi olmasında Haas ve Alfa Romeo'nun ileri yönde büyük adım atmaları da etkili oldu ancak yine de rakamlar cesaret verici.

Pilotların yeni araçlarla ilgili en büyük sıkıntılarından biri, neredeyse 800 kg olan ağırlıkları oldu. Araçlar, yavaş virajlarda daha tembeller ve daha yumuşak lastikler üzerinde daha sertler. Verstappen, Cidde galibiyetinin ardından "Sert lastikler daha yakın takibe izin veriyor. Diğer lastikler ise piste bağlı olsa da daha hızlı bozuluyorlar. Birkaç tur takip ettiğiniz anda, bozulma başlıyor. Ayrıca aracın ağırlığı da lastiklerde sınırı aşmanıza neden oluyor." dedi.

Şu an için genel hisler, F1'in yeni kurallarının iyi çalıştığı yönünde. Gelecek hafta sonu yapılacak Avustralya GP, Albert Park pistinin yenilenen yapısıyla, F1'in yeni araç ve pist tasarımlarının doğru yönde adım olup olmadığı konusunda büyük bir test olacak. Daha geleneksel pistlerde araçların nasıl çalışacağını, geçişlerin nasıl olacağını henüz tam olarak görmüş değiliz.

Cidde'de konuşan Alonso, "Melbourne'de de çok fazla DRS noktası olacak, bu açıdan ilginç bir yarış daha olabilir. Ancak ardından geçişin ne kadar kolay ya da zor olduğunu görmek için Barselona, Imola gibi daha normal yarışlara gitmemiz gerek. Buranın çok özel bir pist olduğunu düşünüyorum." demişti.

F1'in yeni kurallarına dair ilk işaretler oldukça umut verici. Tekerlek tekerleğe mücadeleler heyecan verici. Pek sevilmeyen DRS'ye olan ihtiyaç artık daha çok taktiksel görünüyor. Bu sene mücadele çok daha yakın. Şu an için iki takım diğerlerinden daha önde görünse de, gelişim mücadelesiyle takımlar birbirlerine daha yaklaşabilirler.

Horner, "Araçların birbirlerini yakın takip edebilmesi ve tekerlek tekerleğe mücadele edebilmesi kutucuklarına büyük onay işaretleri koyabiliriz. Bu açıdan olağanüstü." diyerek yeni kuralların etkisini övdü.