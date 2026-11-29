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DRS, 2030'da F1'e geri dönebilir mi?

FIA Tek Koltuklu Araçlar Direktörü Nikolas Tombazis, 2030'da yürürlüğe girmesi planlanan yeni teknik kurallarla birlikte DRS'nin Formula 1'e geri dönüş ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 12:55

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DRS tabelası

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

DRS, geçişlerin önemli bir sorun olduğu dönemde 2011 yılında Formula 1'e dahil edilmesinin ardından sporun en tanınan özelliklerinden biri haline geldi. Sistem, çeşitli teknik düzenleme değişiklikleri boyunca kullanılmaya devam etti ancak 2025 sezonunun sonunda kaldırıldı.

DRS, önündeki araçla arasındaki mesafe bir saniyenin altında olan pilotların belirlenmiş DRS bölgelerinde arka kanadı açmasına olanak tanıyordu. Böylece aerodinamik sürükleme azaltılıyor ve düzlükte daha yüksek hız elde edilerek geçişler daha kolay hale geliyordu.

Bu yıl yürürlüğe giren yeni teknik düzenlemelerle elektrik gücünün 120 kW'tan 350 kW'a neredeyse üç katına çıkması, DRS'yi işlevsiz hale getirdi. Bunun sonucunda geçişlere yardımcı olan temel sistem olarak DRS'nin yerini 'Geçiş Modu' alırken, aktif aerodinamik de bu sistemle birlikte kullanılmaya başlandı.

2030 için planlanan yeni düzenlemeler ise uzun süredir özlenen V8 motorların geri dönüşünü beraberinde getirecek. 2014'ten bu yana kullanılan V6 mimarisinden uzaklaşılması ve elektrikli bileşenin bugünküne kıyasla çok daha sınırlı rol oynayacağı 2.1 litrelik turbo V8 motorlara geçilmesi planlanıyor.

Nikolas Tombazis, FIA

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Motorsport.com'a konuşan Nikolas Tombazis, FIA'nın elektrikli bileşenin geçişleri teşvik etmek için tek başına yeterli olup olmayacağını değerlendirdiğini söyledi.

Tombazis, "DRS, bunun için bilinen bir çözüm. Ama öncelikle buna ihtiyacımız olup olmadığını, ardından da ne kadarına ihtiyaç duyacağımızı görmemiz gerekiyor."

"Araçların herhangi bir mücadele olmadan birbirlerini kolayca geçip gitmesini kesinlikle istemiyoruz, ortada bir yarış olmasını istiyoruz. Araçların virajlara yan yana girmesini ve mücadele etmesini istiyoruz. Ancak 2030 için bunu doğru şekilde ayarlayabileceğimiz araçlara sahibiz." dedi.

Geçiş sistemlerinin nasıl yapılandırılacağı henüz netleşmemiş olsa da Tombazis, iki sistemin birlikte kullanılabileceği ihtimalini dışlamadı.

DRS ile Push-to-Pass sisteminin 2030 düzenlemeleri kapsamında aynı anda bulunup bulunamayacağı sorulduğunda FIA Tek Koltuklu Araçlar Direktörü şu yanıtı verdi: "Olabilir, evet. Bunun tam olarak böyle olacağını söylemedim ancak ikisi de bulunabilir."

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- Motorsport.com Ekibi

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