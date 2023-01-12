Drive to Survive'ın 5. Sezonu 24 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak

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Netflix, bugün itibariyle serinin yeni sezonunun 24 Şubat'ta gösterime gireceğini açıkladı. Bu duyuruya paralel şekilde 5. sezonun fragmanı da yayınlandı.

24 Şubat tarihi, 2023 F1 Sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn GP'den bir hafta öncesine denk geliyor.

Yeni sezonda Max Verstappen'in üst üste ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandığı 2022 F1 sezonunun arka planında yaşananları anlatacak.

Klipte, 2022 Formula 1 sezonu için yapılan önemli kural değişikliklerinin altı çiziliyor.

Çifte dünya şampiyonu Verstappen, önceki sezonun aksine Netflix'in bir parçası konumunda ve yeni fragmanda da kendisine yer verilmiş durumda. Hollandalı pilot "sahte rekabetler" yarattığını iddia ettiği Netflix Drive to Survive'a başlangıçta katılmak istememişti.

Verstappen ve yapımcılar arasındaki görüşmelerin ardından Hollandalı pilot seriye geri döndü. Genç sürücünün fikrini değiştirmesinin arkasında, seride nasıl tasvir edildiği ile ilgili daha fazla söz sahibi olması yatıyordu.

Akademi Ödüllü Senna belgeselinin yapımcılığını üstlenen James Gay-Rees ve Box-to-Box Films'den Paul Martin serinin baş yapımcısı olmaya devam ediyorlar.

2024'te yayınlanması planlanan altıncı sezona şimdiden onay almış durumda. Drive to Survive, çıkışından bu yana son derece popüler oldu ve özellikle Amerika'da seriye büyük destek getirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, leads as a crash involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, unfolds Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images