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Drive to Survive'ın yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu

Drive to Survive'ın yeni sezonu 23 Şubat'ta gösterime girecek.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
The busy pre race grid

Formula 1'in arka planını anlatan Drive to Survive yıllardır Netflix'te düzenli olarak yayınlanıyor.

Serinin bu yıl ne zaman izlenebileceğinin açıklanması biraz zaman alırken, bu bekleyiş nihayet sona erdi. Çarşamba günü Netflix, yeni sezonun 23 Şubat'ta vizyona gireceğini duyurdu.

Bu tarihin seçilmesinin bir nedeni var. Önceki sezonlarda olduğu gibi, seri yılın ilk Grand Prix'sinden bir hafta önce yayınlanacak.

Ayrıca seri, Bahreyn'deki kış testinin son günüyle aynı anda yayına girecek ve taraftarları yeni sezona ısındıracak.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durum iyi işliyor gibi görünüyor. Kısmen seri sayesinde, Amerika yarışlarında rekor gelir elde edildi ve geçen yıl Austin'deki F1 yarışının biletleri tamamen tükendi.

Drive to Survive'ın altıncı sezonu, Red Bull Racing'in Singapur Grand Prix'si hariç tüm yarışları kazandığı ve Max Verstappen'in pek çok rekoru egale ettiği 2023 sezonunda yaşananları detaylıca anlatacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2nd position, George Russell, Mercedes F1 W14, 3rd position, on the grid at the end of the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2nd position, George Russell, Mercedes F1 W14, 3rd position, on the grid at the end of the race

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