Drive to Survive'ın yeni sezonu 9 ila 11 Mart tarihleri arasında çıkabilir

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Formula 1 taraftarlarının büyük çoğunluğunun heyecanla beklediği Drive to Survive'ın yeni sezonunun çıkmasına yaklaşık 1 ay kalmış durumda.

Drive to Survive, 2018'den beri Netflix tarafından çekiliyor. Bu seride, her yıl sezon boyunca pist üstünde yaşananlar ve perde arkasında gösterilmeyen pek çok konu ele alınıyor.

Bazıları bu seriyi "fazla yapay" bulduğu için sevmezken, taraftarlar çoğunlukla yaşananların fazla dramatikleştirildiği konusunda hemfikirler.

2021 sezonu, F1 tarihinin en keyifli ve en yoğun sezonlarından birisiydi. Mücadele son tura kadar sürdüğü için, DTS'nin yeni sezonunun nasıl olacağı merak ediliyor.

Max Verstappen, yeni sezonda seride yer almayacak ve açıklama yapmayı reddettiği için kişisel röportajları da olmayacak. Fakat Toto Wolff ve Christian Horner arasında yaşananlar gibi pek çok konu ele alınacak.

Yeni sezonun ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı fakat Whats on Netflix'in haberine göre yeni sezonun 9-11 Mart tarihleri arasında çıkması bekleniyor.

Bu iddianın temel kaynağı da F1 gazetecisi Luis Manuel Lopez gibi görünüyor.

Son yıllarda Drive to Survive hep yarıştan yaklaşık 9 gün önce yayınlanıyordu. Bu yıl da durumun benzer olması bekleniyor.

Sezonun ilk yarışı 20 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak.