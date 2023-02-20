Önceki / Vasseur: "Ferrari'yi Sauber'den ayıran şey beklentilerin farklı olması" Sonraki / Verstappen, Heineken 0.0'ın marka elçisi oldu
Formula 1 Haberler

Drive to Survive'ın yapımcısı: "Ricciardo'nun yerini doldurmak zor olacak"

Netflix Drive to Survive'ın yapımcısı Paul Martin, Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası zorlanacaklarını kabul ediyor.

Ekleyen:
, Editör
Drive to Survive'ın yapımcısı: "Ricciardo'nun yerini doldurmak zor olacak"
Haberi dinle

Drive to Survive, son yıllarda Formula 1'in popülaritesinin artmasına büyük katkı sağladı çünkü arka planda yaşananların açıklandığı bu belgesel, F1'e yeni bir bakış açısı getirdi.

Bu, genç nesli sporu takip etmeye çekerken, her yıl serinin her sezonunu milyonlarca kişi takip ediyor.

Elbette bu serilerin öne çıkan isimleri var ve bu isimlerden birisi de Daniel Ricciardo. Avustralyalı pilot, ilk sezondan beri hep Drive to Survive'ın ana karakterlerinden birisi oldu ancak 2023 yılında F1 gridinde olmayacak.

Hal böyle olunca serinin yapımcısı Paul Martin, mevcut durumdan dolayı büyük üzüntü yaşıyor.

The Post'a verdiği röportajda Martin, "Daniel olmadan Drive to Survive olmazdı."

"Konuştuğumuz ilk sürücü oydu, Avustralya'daki evine bir kamera ekibini davet eden ilk kişiydi. Onun gidişi beni çok duygulandırdı. Bu boşluğu doldurmak kolay olmayacak."

"Umarım Pierre Gasly onun yerini doldurabilir. Onunla çalışmak çok ilginç. Ayrıca inanılmaz bir hikayesi var."

"Red Bull Racing'den Toro Rosso'ya geçişi ve o süreçte yaşananları hatırlıyoruz, arkadaşı Antoine Hubert'in trajik ölümünü de hatırlıyoruz."

"Bu yıl rekabetçi bir araçla, yeni bir şans daha elde edecek olması harika!"

"Seri boyunca hem bir sürücü hem de bir insan olarak çok gelişti, Daniel'in ayrılışının bıraktığı boşluğu doldurabileceğini düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Ferrari'yi Sauber'den ayıran şey beklentilerin farklı olması"

Verstappen, Heineken 0.0'ın marka elçisi oldu
Daha fazlası
Ezel Tan
Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

Formula 1

Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı" Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

Formula 1

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Son Haberler

Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası

Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası

F1 Formula 1

Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası

Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

F1 Formula 1

Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı" Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

F1 Formula 1

2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

F1 Formula 1

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.