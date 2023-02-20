Drive to Survive'ın yapımcısı: "Ricciardo'nun yerini doldurmak zor olacak"

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Drive to Survive, son yıllarda Formula 1'in popülaritesinin artmasına büyük katkı sağladı çünkü arka planda yaşananların açıklandığı bu belgesel, F1'e yeni bir bakış açısı getirdi.

Bu, genç nesli sporu takip etmeye çekerken, her yıl serinin her sezonunu milyonlarca kişi takip ediyor.

Elbette bu serilerin öne çıkan isimleri var ve bu isimlerden birisi de Daniel Ricciardo. Avustralyalı pilot, ilk sezondan beri hep Drive to Survive'ın ana karakterlerinden birisi oldu ancak 2023 yılında F1 gridinde olmayacak.

Hal böyle olunca serinin yapımcısı Paul Martin, mevcut durumdan dolayı büyük üzüntü yaşıyor.

The Post'a verdiği röportajda Martin, "Daniel olmadan Drive to Survive olmazdı."

"Konuştuğumuz ilk sürücü oydu, Avustralya'daki evine bir kamera ekibini davet eden ilk kişiydi. Onun gidişi beni çok duygulandırdı. Bu boşluğu doldurmak kolay olmayacak."

"Umarım Pierre Gasly onun yerini doldurabilir. Onunla çalışmak çok ilginç. Ayrıca inanılmaz bir hikayesi var."

"Red Bull Racing'den Toro Rosso'ya geçişi ve o süreçte yaşananları hatırlıyoruz, arkadaşı Antoine Hubert'in trajik ölümünü de hatırlıyoruz."

"Bu yıl rekabetçi bir araçla, yeni bir şans daha elde edecek olması harika!"

"Seri boyunca hem bir sürücü hem de bir insan olarak çok gelişti, Daniel'in ayrılışının bıraktığı boşluğu doldurabileceğini düşünüyorum." dedi.