Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak
Netflix, popüler F1 belgesel dizisi Drive to Survive'ın 6. sezonunun 23 Şubat 2024'te yayınlanacağını açıkladı.
Drive to Survive, Netflix'te yayınlanmaya başladığından bu yana Formula 1'in dünya çapındaki popülaritesinin artmasında büyük rol oynadı ve spora benzersiz bir bakış açısı kazandırdı.
Son bölümlerin reklamını yapan bir poster internette dolaşarak Drive to Survive'ın 6. sezonunun 2024'teki yayın tarihinin 23 Şubat Cuma günü gerçekleşecek Bahreyn'deki sezon öncesi testlerine denk geldiğini doğruladı.
Önceki yıllarda olduğu gibi, bu durum Formula 1 hayranlarına yeni bir sezon başlamadan önce son sezonun padok duvarlarının içindeki gelişmeleri izlemek için zaman tanıyacak.
Drive to Survive'ı eleştirenler programın gerçekliğini sorgularken, Max Verstappen de 'sahte' rekabetler sunduğuna inandığı için programa katılmamayı tercih etti, ancak programın yapımcılarıyla yaptığı görüşmelerin ardından belgesele karşı daha ılımlı bir tutum sergilemeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde Financial Times'a konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, 'Netflix etkisi' hakkında şunları söyledi: "Elbette bir TV şovu yapıyorlar, bu yüzden bir anlatı yaratacaklar."
"Sizi bazen kötü adam, bazen kahraman, bazen de bir bölümde her ikisi olarak gösterecekler."
"Ama bunun spor üzerindeki etkisi çılgınca oldu. Formula 1'e tamamen yeni bir izleyici kitlesi kazandırarak oyunun kurallarını tamamen değiştirdiler."
Drive to Survive formatı geçen yıl PGA Tour'u takip eden bir kamera arkası belgesel dizisi olan Full Swing ile golfe doğru da genişlemiş oldu.
NASCAR da 2024 yılında Drive to Survive tarzı bir belgeselle serinin dünya çapındaki popülaritesini artırmaya çalışacak.
Son Haberler
AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?
AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var? AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?
Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak
Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak
FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek
FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek
Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"
Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda" Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar