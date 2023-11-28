Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak

Drive to Survive, Netflix'te yayınlanmaya başladığından bu yana Formula 1'in dünya çapındaki popülaritesinin artmasında büyük rol oynadı ve spora benzersiz bir bakış açısı kazandırdı.

Son bölümlerin reklamını yapan bir poster internette dolaşarak Drive to Survive'ın 6. sezonunun 2024'teki yayın tarihinin 23 Şubat Cuma günü gerçekleşecek Bahreyn'deki sezon öncesi testlerine denk geldiğini doğruladı.

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu durum Formula 1 hayranlarına yeni bir sezon başlamadan önce son sezonun padok duvarlarının içindeki gelişmeleri izlemek için zaman tanıyacak.

Drive to Survive'ı eleştirenler programın gerçekliğini sorgularken, Max Verstappen de 'sahte' rekabetler sunduğuna inandığı için programa katılmamayı tercih etti, ancak programın yapımcılarıyla yaptığı görüşmelerin ardından belgesele karşı daha ılımlı bir tutum sergilemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Financial Times'a konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, 'Netflix etkisi' hakkında şunları söyledi: "Elbette bir TV şovu yapıyorlar, bu yüzden bir anlatı yaratacaklar."

"Sizi bazen kötü adam, bazen kahraman, bazen de bir bölümde her ikisi olarak gösterecekler."

"Ama bunun spor üzerindeki etkisi çılgınca oldu. Formula 1'e tamamen yeni bir izleyici kitlesi kazandırarak oyunun kurallarını tamamen değiştirdiler."

Drive to Survive formatı geçen yıl PGA Tour'u takip eden bir kamera arkası belgesel dizisi olan Full Swing ile golfe doğru da genişlemiş oldu.

NASCAR da 2024 yılında Drive to Survive tarzı bir belgeselle serinin dünya çapındaki popülaritesini artırmaya çalışacak.