Drive to Survive'ın 5. sezonu 24 Şubat'ta yayında!

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Son dönemde F1'e olan ilginin durmaksızın yükselmesinde büyük rol oynayan Netflix dizisi Drive to Survive, Mayıs ayında 5. ve 6. sezon onaylarını almıştı.

Onayın ardından çekimleri hızlanan ve 2022 sezonunu konu alacak olan 5. sezon, 24 Şubat Cuma günü resmi olarak gösterime girecek.

Sezonla ilgili en önemli detay hiç şüphesiz ki Max Verstappen'in seriye dönüşü. İki yıl kadar önce serinin "gerçekleri çarpıttığını" söyleyen ve 4. sezonda yer almayı reddeden çifte şampiyon, Netflix yetkilileriyle anlaşılmasının ardından yeni sezonda karşımızda olacak.

Kısa süre önce serinin yeni sezon fragmanını yayınlayan Netflix, birkaç kez Verstappen'i göstermesinin yanı sıra ele alınacak konularla ilgili de ipuçları verdi.

Netflix ayrıca bölüm isimlerini ve bu bölümlerin sinopsislerini de yayınlamış vaziyette. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, dizi her biri yaklaşık 45 dakika süren on bölümden oluşacak.

Formula 1: Drive to Survive 5. sezon bölüm listesi

Yeni Şafak - Yeni sezon Bahreyn'de başlarken, Ferrari yeni araçlarıyla nihayet zirveye ulaşmayı umuyor. Haas son dakikada pilot değiştirerek büyük risk alıyor.

Geri Dönüş - Mercedes takım patronu Toto Wolff takımın beklenmedik sıkıntılarını yönetmeye çalışırken, Lewis Hamilton yeni araçlardan biriyle çalkantılı bir yolculuğa çıkıyor.

Babasının Oğlu? - Haas için kazalar ve masraflar artarken, Mick Schumacher takımına kendini kanıtlamak ve babasının izinden onurlu bir şekilde gitmek için elinden geleni yapıyor.

Prensip Meselesi - Ferrari, Miami ve Silverstone'da yüksek baskıyı yönetmekte zorlanıyor.

Sıcak Koltuk - Red Bull-Ferrari savaşı devam ederken, Monaco Grand Prix'sinde tüm gözler Sergio "Checo" Perez'in üzerinde.

Fransızcam İçin Kusura Bakma - Otmar Szafnauer'in Alpine'i öne taşıma çabaları meyvesini veriyor, ta ki bir koltuk krizi nedeniyle takımın geleceği sıkıntıya girene kadar.

İyiler Hep Kaybeder - McLaren'in takım yöneticileri gözlerini yeni yeteneklere dikerken Daniel Ricciardo'nun geleceği belirsizleşiyor.

Alfa Erkek - Pierre Gasly AlphaTauri'den ayrıldığını açıkladığında, Yuki Tsunoda bir takım arkadaşının yanı sıra bir dostunu da kaybetmekle karşı karşıya kalıyor.

Limit Aşımı - Her iki şampiyonluğu da garantileyen Red Bull, bütçe sınırını aşarak hile yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kalır.

Yolun Sonu - Sezon Abu Dabi'de sona yaklaşırken Ferrari Mercedes'i geride bırakmak için savaşıyor ve McLaren Alpine'i geçmek için bir mucize bekliyor.