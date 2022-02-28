Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!

Haberi dinle

Netflix'in Formula 1'le alakalı her yıl hazırladığı Drive to Survive serisi, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor.

Serinin 4. sezonu, 2021 yılında yaşananları anlatacak ve efsanevi sezona dair 10 bölümlük sezon, 11 Mart'ta tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.

Netflix platformunda yayınlanacak seriye dair ilk fragman bugün itibariyle geldi.

Aşağıdan seyredebilirsiniz.