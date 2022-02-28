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Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!

Netflix, bugün itibariyle Drive to Survive'ın 4. sezonuna dair fragmanı yayınladı.

Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Netflix'in Formula 1'le alakalı her yıl hazırladığı Drive to Survive serisi, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor.

Serinin 4. sezonu, 2021 yılında yaşananları anlatacak ve efsanevi sezona dair 10 bölümlük sezon, 11 Mart'ta tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.

Netflix platformunda yayınlanacak seriye dair ilk fragman bugün itibariyle geldi.

Aşağıdan seyredebilirsiniz.

 
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