Drive to Survive serisini savunan Gasly: "Formula 1'e değer katıyor"

YouTube’daki bir soru-cevap seansı sırasında Gasly, “Çok güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Netflix izlerken kendinizi görmek biraz garip hissettiriyor.” dedi.

Seriye takdirini belirttiği bir cümlede Gasly, Netflix’in ulaştığı daha büyük kitlelere işaret ederek bunun Formula 1 için olumlu bir etkisi olduğunu söyledi.

“Formula 1’in daha çok yönünün görülmesini sağladığını düşünüyorum ve sporla insanların etkileşimini daha da arttırdı. Çevremdeki insanlardan seri hakkında çok, çok olumlu geri dönüşler aldım. Daha öncesinde F1’i takip etmeyen insanlardan bile.”

2. bir sebep olarak ise Gasly, belgesel ekibinin sürücülerin içindeki kişilerin daha iyi görülmesini sağladığını ve kişilere karşı artan ilginin sporun değerini arttırdığını söyledi.

Gasly, “Sporun daha çok açıklığa kavuşmasının çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Sürücülerin kişisel yönlerini sadece televizyondaki yarışlarda görebildiğimizden daha çok gördüğümüzü düşünüyorum.”

“Bazen bir yarıştan sonra - yarışın gidişatına göre - duygularınız televizyonda normalde olduğunuzdan daha farklı gözükmenize sebep olabilir."

"Tam olarak böyle - ve insanlar sürücülerin kişisel yönlerini göremiyor ve bu seride bunu biraz daha dahil edebildiklerini düşünüyorum.” dedi.