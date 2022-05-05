Drive to Survive en az iki sezon daha devam edecek!

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Drive to Survive, ilk kez yayınlandığı 2019'dan beri Netflix'in en popüler yapımlarından birisi oldu ve dördüncü sezonu bu yıl, dünya çapında 33 ülkede bir numaraya ulaştı.

Beşinci sezonun çekimleri bu yıl zaten başlamıştı ancak serinin devam edeceğine dair resmi onay, perşembe günü Miami'de geldi.

Netflix ve F1 tarafından yapılan ortak açıklamada, serinin 2022 sezonuna ek olarak, 2023 sezonu için de çalışmalar yapacağı duyuruldu. Yani en az 2024 sezona kadar devam edecek.

Açıklamada, "Formula 1 ve Netflix bugün itibariyle, son derece popüler bir seri olan Formula 1: Drive to Survive'ın beşinci ve altıncı sezonu için anlaşma yapıldığını doğruluyor."

"Serinin popülaritesi zaman içerisinde artarken, 4. sezonu bugüne kadarki en büyük izleyici kitlesini kendine çekti ve 56 ülkede haftanın İlk 10'una girdi."

"Benzeri görülmemiş bir erişime sahip olan yeni sezon sayesinde taraftarlar, bir kez daha perde arkasına giderek, sürücülerin ve takımların hem 2022 hem de 2023 sezonları için nasıl hazırlandığına ilk elden tanık olacaklar."

“Seri, sporun en büyük isimlerinden daha önce benzeri görülmemiş görüntüler ve röportajlar da içerecek."

Drive to Survive, F1'in dünya çapındaki popülaritesinin artmasında, sürücülerin karakterlerine vurgu yapılmasında ve perde arkasında devam eden politik olayların ekrana gelmesinde büyük rol oynadı.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kayda değer şekilde büyüyen F1, önümüzdeki yıl burada üç farklı yarışa sahip olacak.

Drive to Survive'ın beşinci sezonu 2023'ün başlarında yayınlanacak.