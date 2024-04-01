Drive to Survive baş yapımcısı: "Horner olayında herkesi memnun etmeye çalışacağız"

Red Bull, 2024 sezonuna arka arkaya elde ettiği rahat 1-2'lik derecelerle dominant bir şekilde başlarken, Red Bull GmbH'nin bir çalışanı tarafından Horner aleyhine açılan davanın ardından pist dışında tansiyon yüksekti.

Red Bull'un üç kez Dünya Şampiyonu olan pilotu Max Verstappen'in babası Jos Verstappen'in bir aşamada Horner'ın Red Bull takım müdürlüğü görevinden ayrılmasını istemesiyle, Verstappen ve takımın kıdemli danışmanı Helmut Marko'nun gelecekleri de şüpheli hale geldi.

Formula 1'in belgesel dizisi Drive to Survive'ın 2025'teki bir sonraki serisinde yaşananlara bir şekilde atıfta bulunması gerekecek, ancak bunu tüm tarafları memnun edecek bir şekilde yapmaktan çekiniyor.

Dizinin baş yapımcısı James Gay-Rees The Telegraph'a verdiği demeçte, "Evet, bir şekilde atıfta bulunulması gerekecek."

"Ve hepsi bunun belirli bir şekilde anlatılmasını isteyecek, bu yüzden herkesi mutlu etmek zorundayız; böylece aldığımız kararlarla geceleri uyuyabiliriz."

"Horner'ın ne yaptığını bilmiyorum, gerçekten bu konuda bir fikrim yok. Ama bu kimsenin yaşamak istemediği bir durum." dedi.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde basına konuşan Horner bu konuda, "Açıkçası bu olayla ilgili çok fazla haber yapıldı."

"Ancak bir şikâyetin ortaya atıldığı, tamamen soruşturulduğu ve reddedildiği temellerine geri dönmek gerekiyor. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz."

"Bence bu olaydan çok fazla şey çıkarıldı. Açıkçası, farklı nedenlerle medyanın farklı unsurları tarafından büyük ilgi gördü. Bence artık ileriye bakmanın ve bu olayın üzerine bir çizgi çekmenin zamanı geldi. Yarışmak için buradayız."

"Açıkçası çok zorlu bir dönem oldu. Evliyim ve üç çocuğum var ve bu müdahaleye çocuklarınız da dahil olduğunda ve evliliğim üzerinde bu kadar durulduğunda [her şey çok daha zor hale geldi]."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Çok şanslıyım ki güzel bir ailem ve çok destekleyici bir eşim var. Bu olayda adı geçen tek kişi benim, bu yüzden elbette çok zor, çok zorlayıcı."

"Çünkü işin içinde çocuklar olduğunda, aileler, ebeveynler vs. olduğunda durum hiç de hoş olmuyor."

"Gerçek şu ki ortada bir şikayet vardı. Red Bull Racing tarafından değil ama Red Bull Racing'in sahibi Red Bull GmbH tarafından en profesyonel şekilde ele alındı. Ülkedeki en saygın KC'lerden biri olan bağımsız bir KC atadılar. Tüm gerçekleri araştırmak için zaman ayırdı. Konuyla ilgilenen diğer kişilerle birlikte olaya dahil olan herkesle görüştü. Her şeyi inceledi, tüm gerçeklere ulaştı ve şikayeti reddettiği bir sonuca vardı."

"Artık ben ve Red Bull yolumuza devam ediyoruz ve geleceğe bakıyoruz."

"Biliyorsunuz, eşim de ailem gibi bu süreçte bana olağanüstü destek oldu, ancak aileme yapılan müdahaleler artık yeter." dedi.