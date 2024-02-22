Drive To Survive 6. Sezon İncelemesi: Netflix'in 2023 F1'e bakış açısı, fikirleri değiştirmeyecek

Dünyanın en kısıtlı şampiyonalarından birine perde arkasından erişim sağlamak, F1'in artan popülaritesi ve genişleyen demografisi için harikalar yarattı. Box to Box Films tarafından yapılan belgesel dizisinde, yarısına erken erişim sağladığımız altıncı sezon için silahlarına sadık kaldığını söyleyebiliriz.

Bir kez daha 10 bölümün her biri, 2023 sezonundaki ana anlatı dizilerinden biri etrafında şekilleniyor. Max Verstappen'in takımı Red Bull'un bir yarış hariç tüm yarışları kazanması nedeniyle yapımcılar, heyecanı başka yerlerde aramak ve pist dışı dramaya daha fazla ağırlık vermek zorunda kalmışlar.

Belki de böylesi daha iyi, çünkü Drive to Survive pist içi hikaye anlatımı konusunda biraz uyumsuz kalıyor. Drive to Survive, beşinci sezonda daha az yaygın olan, bağlamından koparılmış ses kayıtlarını ve pit duvarı tepkilerini aksiyon görüntülerinin üzerine bindirme alışkanlığına geri dönüyor.

Yarış mühendislerinin startta 1. viraja doğru çılgınca ilerlerken sürücülerinin kulağına seslenmeleri biraz saçma olsa da, sıkı F1 hayranlarının derin bir nefes almaları ve bu dizinin her şeyden önce kimi hedeflediğini hatırlamaları gerekiyor.

Bunun yerine, DTS'nin tecrübeli motor sporları tutkunları için gerçekten parladığı yer - ki bunu okuyorsanız muhtemelen siz de öylesiniz - bize yeni görüntüler göstermesidir. Altıncı sezon da farklı değil.

Görevden alınan Haas takım patronu Guenther Steiner DTS'in altıncı sezonunda gösterinin yıldızı olmaya devam ediyor Fotoğraf: Netflix

McLaren'in etrafında dönen üçüncü bölüm, özellikle de Red Bull'dan Christian Horner'ın Zak Brown'ın takımı başarısız oldukça bıçağı döndürmeye hevesli olması ve Lando Norris'e açıkça kur yaparak yaralanmaya çalışmasıyla öne çıkıyor.

McLaren'in sponsorları Brown'a endişeyle neler olduğunu sorduğunda küçük bir bilgi elde ediyoruz, ardından da Norris'in Silverstone'da evinde ikinci olmasıyla birlikte takımın sezon ortasındaki dirilişinin iyi hazırlanmış bir bölümü geliyor. Brown kamera karşısında tüm ağır işleri yaparken, ilginç bir şekilde gemiyi döndüren takım patronu Andrea Stella'dan neredeyse hiç bahsedilmiyor, ama belki de her ikisi de böylesini daha çok seviyor.

DTS hiçbir zaman hayran hizmetinden kaçınmadı ve altıncı sezonda da bu eğilimi sürdürüyor. Netflix'in muhtemelen geri dönmeyecek yıldızı Guenther Steiner, Haas'ın sıkıntıları iyi belgelenirken karizmatik kişiliğine geri döndü. Genç kadın F1 hayranlarının, küfürbaz İtalyan'la kitap imza töreninde karşılaştıklarında yaltaklanmalarını izlemek hem gerçeküstü hem de meta hissi veriyor. Drive to Survive tam bir döngüye girdi ve adamın tek başına yarattığı popülerliğin tadını çıkardı.

Steiner'ın Haas'taki görevinden ayrıldığı düşünülürse, bu onun dizideki son macerası olabilir. Ancak Netflix, hayranlarının bir diğer favorisi olan Daniel Ricciardo'nun Hollywood senaryolarına yakışır bir yıl geçirmesiyle bir destek elde etti.

İlk olarak Nyck de Vries ile mücadele ederken bir bölüm aldı. Box to Box Films, Red Bull'u Hollandalı'nın yerine AlphaTauri'de kendisine ikinci bir şans vermeye ikna eden Avustralya'nın Silverstone testinde yer aldığı için büyük bir övgüyü hak ediyor. Ricciardo'nun oyuna geri döndüğü haberine verdiği ilk tepki de dahil olmak üzere kısaltılmış biçimde erişebildiğimiz bir dizi etkinlik ve toplantı.

Daniel Ricciardo'nun F1'e dönüşü DTS'nin altıncı sezonunun ana hikayesi Fotoğraf: Netflix

Ricciardo daha sonra bileğinin kırıldığı ve sonrasında Liam Lawson'un yerine geçtiği Zandvoort'ta ikinci bölüm için geri dönüyor.

Ferrari ve McLaren'in de büyük rol oynadığı dizinin ikinci yarısına henüz erişimimiz olmasa da, en iyi drama ödülü Alpine'in patlamasına gidiyor. Esteban Ocon ve Pierre Gasly arasındaki uzun süreli rekabet beşinci bölümün odak noktasını oluşturuyor ancak İç Savaş başlığı, Laurent Rossi ve Otmar Szafnauer'in ayrılışıyla ilgili olaylar için çok daha uygun olurdu ve bu da Alpine'in egemen olduğu ikinci (henüz görülmemiş) bir bölüme yayılıyor.

Netflix denenmiş ve test edilmiş formülüne büyük ölçüde sadık kaldı, bu nedenle daha önce hayranı değilseniz, bu sezon fikrinizi değiştirmeyecektir. Ancak sadece kamera arkası görüntüleri için buradaysanız ve garip süslemeleri görmezden gelebiliyorsanız, o zaman yolculuğun tadını çıkarın.

Drive to Survive'ın altıncı sezonunun 10 bölümünün tamamı 23 Şubat Cuma gününden itibaren Netflix'te yayınlanacak.

Drive to Survive 6. Sezon Başlıkları ve Özetleri

Bölüm 1, "Parası Olan Konuşur"

Lawrance Stroll, Aston Martin'le şampiyon olmak için elinden ne geliyorsa yapmaya hazır durumdadır ancak yeni sezon daha başlamadan hayalleri suya düşmüş olabilir.

Bölüm 2, "Gözden Düşüş"

F1'de ilk denemesini yapan Nick de Vries'ten beklentiler yüksektir ancak artan baskıyla tempoya ayak uydurmakta zorlanmaktadır.

Bölüm 3, "Baskı Altında"

McLaren'ın geçen sezondan sonra kanıtlaması gereken çok şey vardır. Takımın gözde sürücüsü Lando Norris'in aracı onu yine yarı yolda bırakınca seçeneklerini değerlendirmeye başlar.

Bölüm 4, "Son Bölüm"

Haas ve Williams'ın arka sıralardaki mücadelesi sürmektedir. Biri geleneklerine bağlı kalırken, diğeri cesurca yeni hamleler yapmaya hazır konumdadır.

Bölüm 5, "İç Savaş"

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly çocukluklarından beri rekabet içindedirler. Artık aynı takımda olduklarına göre rekabetin üstesinden gelebilecekler mi?

Bölüm 6, "Kalbinin Sesini Dinle"

Lewis Hamilton Mercedes'e 13 yıldır sadık da olsa kazanmak onun için her şeyden önce gelmektedir. Kontratı yenilenmek üzereyken zor bir karar vermek zorundadır.

Bölüm 7, "C'est la Vie"

Hollywood yıldızlarının yaptığı bir yatırım, Alpine'in yönetimi üzerinde baskı yaratır. Hayal kırıklığına uğramış sürücüler ve hayal kırıklığı yaratan sonuçlar arasında bir şeyler değişmek zorundadır.

Bölüm 8,"Forza Ferrari"

İtalya'da Ferrari bir inançtır. Takım, Monza'ya vardığında tüm gözler taraftarların dualarının gerçekleşmesini sağlayabilecek yeni takım patronu Fred Vasseur'un üzerinde olacaktır.

Bölüm 9," İki kişi konuşurken üçüncüye laf düşmez"

Daniel Ricciardo nihayet pistlere geri dönmüştür. Ancak yaptığı kaza onu yine pistlerden uzaklaştırınca bir çaylak devreye girip onun yerine geçer.

Bölüm 10,"Kırmızı veya Siyah"

Şampiyonayı kazanan takım çoktan belli olmuş ve sezon sona doğru yaklaşmışken Mercedes ve Ferrari ikincilik için kıyasıya bir mücadeleye girer.