Drive to Survive, 4. ve 5. sezonların planlamasına başladı

Formula 1'de yaşananların perde arkasını anlatan Drive to Survive serisi, yayınlandığı günden bu yana oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda.

Serinin üçüncü sezonu geçen ay yayınlanmıştı ve her bölümde bir olay örgüsünü konu alarak, zorlu 2020 sezonunun perde arkasını anlatmıştı.

Drive to Survive'ın yapımcısı, dördüncü sezonun hazırlıklarının başladığını ve 5. sezon için de planlama yaptıklarını açıklayarak, Formula 1 fanlarını yeniden heyecanlandırdı.

James Gay-Rees, In the Fast Lane podcastinde dördüncü sezonun çekimlerinin başladığını dile getirdi ve ardından sezona dair şöyle konuştu: "Herkesin umut ettiği şey Red Bull ve Mercedes arasında yoğun bir savaşın yaşanması."

"Red Bull bunu küçümsüyor ve bu konuda hem sakin hem de soğukkanlı davranıyor. Fakat herkes bunu iki başlı bir savaş olarak görüyor."

"Üçüncülük savaşı, McLaren ve Ferrari'ye ek olarak muhtemelen Aston Martin ve birkaç takımla beraber oldukça yoğun olabilir. Görünüşe bakılırsa gerekten ilginç bir sezonun içerisindeyiz." dedi.

Gay-Rees, beşinci sezon için planlama yaptıklarını doğruladı.

"Gelecek yıl yine çok zor olacak. Çünkü yeni kurallar ve yeni araçlar gelecek, haliyle biraz farklı bir senaryo ortaya çıkacak. Bu yüzden oldukça heyecanlı olacak, yani devam etmeyi çok isteriz."