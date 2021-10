Drive to Surive'ın Ferrari bölümü, Sainz'ı hayal kırıklığına uğratmış

Geride kalan birkaç yılda Formula 1 padokunda yaşananların arka planını anlatan Drive to Survive, büyük bir izleyici kitlesine sahip.

Fakat bu seride, normalde yaşanan şeyler dramatize edilmiş şekilde anlatılıyor ve bazen bazı rekabetler, olduğundan daha ağır gösteriliyor. Max Verstappen bu sebeple seriyi eleştirmiş ve olmayan rekabetler yaratmakla suçlamıştı. Bu yüzden de yeni sezonda seride olmayacak.

Bir başka eleştiri ise Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi. İspanyol pilot, 2020 sezonunun anlatıldığı üçüncü sezonun "We Need to Talk About Ferrari" bölümüne eleştiriler yöneltti.

Sainz'a göre bu bölüm, Ferrari'nin Formula 1'de temsil ettiği şeyi epeyce küçümsüyordu.

GQ ile yaptığı röportajda Sainz, "Bana göre o bölüm harika değildi ve seyrettiğim zaman gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Ferrari o bölümde göründüğünden çok daha büyük, daha iyi ve daha ilgici çekici bir takım. Yani gerçek hayatta Ferrari'yi sevmeyen var mı?"

"Elbette zor zamanlar geçirdik, ki bu doğru, ama bunlar olabiliyor. Her spor dalındaki tüm büyük takımların başına geliyor."

"Biz de zor zamanlar geçirdik ve şimdi geri dönüyoruz." dedi.

Fakat Sainz, normalde gösterme fırsatı bulamayacakları pek çok şeyi Drive to Survive sayesinde taraftarlara gösterebildikleri görüşünde.

"Amerika'da Formula 1'e olan ilgide güzel bir değişiklik algılıyoruz ve Netflix'in tüm bunlarda önemli bir rol oynadığını düşünüyorum."

"Sporumuz, genellikle kapıların taraftarlara kapalı olduğu bir yer. Fakat Netflix, Amerika'daki ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara, sürücülerin kişiliklerini görme fırsatı verdi."

Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images