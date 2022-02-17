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Formula 1 Haberler

Dört takım, Barselona'da test yapmayı planlıyor

Son gelen bilgilere göre dört Formula 1 takımı, yeni aracını Barselona'daki testten hemen önce piste çıkaracak.

Dört takım, Barselona'da test yapmayı planlıyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1'de lansman ve ilk sürüş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geri kalan süreçte lansman yapan bazı takımlar yeni araçlarını piste çıkardılar.

Aston Martin ve Williams, yeni araçlarını ilk kez Silverstone'da piste çıkarıp, 100 km'lik bir sürüş gerçekleştirdiler.

Ayrıca AlphaTauri, açıklanmayan bir yerde 100 km'lik bir sürüş yaptı. Aynı şekilde Alfa Romeo da yeni aracını Fiorano'da piste çıkardı.

Şimdi diğer takımların programı da netleşmiş gibi görünüyor.

F1News'in haberine göre 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da yapılacak test öncesinde pisti dört takım kiraladı.

21 Şubat'ta, sabah bölümü için Barselona pistini Haas kiraladı. Amerikalı ekip, sabah bölümünde VF-22'yi ilk kez piste çıkaracak. Öğleden sonra ise McLaren sürüş yapacak.

22 Şubat'ta sabah Ferrari, öğleden sonra ise Alpine'in sürüş yapması planlanıyor.

Mercedes'in yeni aracını yarın yapılacak lansmandan sonra Silverstone'da piste çıkarması bekleniyor ancak bu konuda resmi bir bilgi yok.

Red Bull'un ne yapacağı ise şimdilik belirsiz.

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