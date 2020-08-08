Dört takım, FIA'nın Racing Point'in kararına itiraz etti!

Renault, Steiermark, Macaristan ve Britanya GP'lerinin ardından Racing Point'in fren kanallarını protesto etmişti. FIA, Cuma sabahı konuyla ilgili kararını resmen açıkladı.

Racing Point, toplamda 400 bin euro para cezasına çarptırıldı ve takımlar şampiyonasında 15 puanı silindi. Ancak sezonun geri kalanında aynı tasarımı kullanmaya devam etmelerine izin verildi.

Davanın karmaşık yapısı göz önüne alındığında takımlar, kararın yayınlanmasından 24 saat sonra itiraz etme niyetlerini belli etmek zorundalardı.

Son tarih, bu sabah TSI 11:30'du ve her iki taraf da karara itiraz etti. Racing Point, adını temize çıkarmak adına karara itiraz etti ve Renault da cezayı yeterli bulmadığı için böyle bir yolu seçti.

Ayrıca diğer tarafların da temyize gitmesine izin verildi. Bunun üzerine Ferrari, McLaren ve Williams, tıpkı Renault gibi daha sert bir yaptırım sağlanması için karara itirazda bulundular.

Bir FIA sözcüsü, "Şu takımlardan Renault'nun protestosuyla ilgili karara itiraz etme niyetlerine dair bildirimler aldık: Ferrari, McLaren, Racing Point, Renault ve Williams." dedi.

Şimdi bu beş takım, seçeneklerine bakacaklar ve itirazlarını devam ettirip ettirmemeyi değerlendirecekler. Eğer taraflar resmi olarak itirazda bulunacaklarsa, 96 saat içinde bunu yapmaları gerekecek.

Bunlardan en az bir tanesi devam etme kararı alırsa, dava o zaman Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne gidecek ve burada bağımsız yargıçlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek.