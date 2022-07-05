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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Dört takım, Pirelli lastik testi için Avusturya'da kalacak

Dört Formula 1 takımı, Avusturya Grand Prix'sinin ardından Red Bull Ring'de yapılacak test için Spielberg'de kalacak.

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Dört takım, Pirelli lastik testi için Avusturya'da kalacak
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Bu yıl Haas hariç tüm takımlar, 2023 yılında kullanılacak lastikleri test etmeyi kabul ettiler ve bundan ötürü yıl içerisinde, gelecek yılın lastikleriyle testler gerçekleştiriyorlar.

Son olarak Ferrari, Fiorano'da ıslak zemin lastikleriyle bir dizi test gerçekleştirmişti ve şimdi kuru zemin lastikleriyle dört farklı takım test yapacak.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya Grand Prix'sinin ardından McLaren, Williams, Red Bull ve Alpine, Spielberg'de kalacaklar.

McLaren ve Williams, salı ve çarşamba günleri test yaparken, Red Bull ve Alpine sadece bir gün sürüş yapacak.

Bu yıl takımların toplamda 23 günlük test yapması planlanıyor. İlk test nisan ayında Imola'da gerçekleşmişti.

Pirelli'nin üzerinde çalıştığı noktalardan birinin, ön lastiklerdeki aşınmayı azaltmak olduğu tahmin ediliyor.

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