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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Dört isim yeni güç ünitesine geçti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu yapılacak Hollanda Grand Prix'si öncesinde dört pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı.

Dört isim yeni güç ünitesine geçti

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Zandvoort yarışı öncesinde güç ünitelerinde önemli değişiklikler yapılması beklenmiyordu.

Aslında beklendiği gibi de oldu ve sadece, bu yılki henüz ikinci güç ünitelerinde olan Haas ve Alfa Romeo pilotları yeni ünitelere geçtiler.

Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin bu yılki üçüncü içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitelerine geçtiler.

Ayrıca beş pilotun aracında da egzoz sisteminde değişikliğe gidildi.

Lando Norris ve Sebastian Vettel bu yılki dördüncü egzozuna geçerken, Schumacher ve Mazepin beşinci egzozuna geçti.

Ferrari pilotu Carlos Sainz ise altıncı egzozunu kullanmaya başladı.

Kurallar gereği takımlar, sürücü başına sekiz egzoz değişikliği yapabiliyor.

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Norris ve Ocon hakemler tarafından görüşmeye çarıldı

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