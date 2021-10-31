Dört DRS bölgesine sahip olması planlanan Melbourne, sprint yarışı düzenleyebilir

F1 CEO'su Stefano Domenicali, henüz planlanan üç sprint denemesinden sadece ikisinin gerçekleştirilmesine rağmen, gelecek sezonun 23 Grand Prix'sinin üçte birinde sprint yarışının yer almasının planlandığını şimdiden duyurdu.

Salgın nedeniyle son iki yarışı iptal edilen Melbourne, 2022'de büyük bir etkinlik ile geri dönmeyi umuyor ve sezonun ilk sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapmak istiyor.

2019'daki son yarıştan bu yana geçişleri ve hızı artırmak için Albert Park pistinde, pit yolunun genişletilmesi, tüm pistin yenilenmesi, 11. ve 12. virajlarda şikanların modifiye edilmesi ve 13. virajın daraltılması gibi kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler, getirilen yeni kurallar ile birleştirildiğinde Melbourne zaten büyük bir etkinlik ile geri dönecek gibi görünse de Avustralya Grand Prix Corporation patronu Andrew Westacott, hafta sonuna sprint yarışını da dahil etmek istiyor.

Westacott, Speedcafe.com'a verdiği demeçte, "Kasım ayında bunun hakkında Formula 1 ile konuşacağım."

"Henüz konuşmadık, en önemli diyaloğumuz anlaşmaya varmak ve takvim için her şeyin tam olduğundan emin olmaktı."

"Bunu tamamladık ama şimdi Formula 1'in yapacak çok işi var. Belli ki Austin, Meksika ve Brezilya ile üçlü yarışlara hazırlanıyorlar. Ancak format ve diğer her şey hakkında onlarla konuşacağız." dedi.

Michael Masi, (F1 Race Director) from FIA, Chase Carey, CEO of F1, Andrew Westacott (CEO), Paul Little (Chariman) from Australian Grand Prix Corporation Fotoğraf: Jack Ke

Silverstone ve Monza'da denenen, Brezilya'da üçüncü ve son denemesi yapılacak sprint formatına, taraftarlar yakın zamanda yapılan bir ankette olumsuz tepki vermesine rağmen, F1 patronları, organizatörleri, medyanın bazı bölümleri ve bazı takım patronları, formata övgüde bulundular.

2019'dan bu yana yapılan değişikliklere ithafen Westacott, genişletilmiş pit yolunun hız sınırının 60 km/s'den 80 km/s'ye yükseltilmesini umduğunu, pist değişikliklerinin ise başka bir DRS bölgesinin daha dahil edileceği anlamına geleceğini söyledi.

Westacott, "DRS bölgeleri, etkinliğin başlamasına çok daha yakın bir zamanda kararlaştırılıyor."

"Formula 1'in yaptığı harika simülasyon çalışmasıyla her şey, dördüncü bir DRS bölgesinin daha olacağını gösteriyor. Aynı şekilde, pit yolu hız sınırının 60(km/s)'den 80(km's)'ye çıkması bekleniyor."

"Ancak F1'in yarış direktörü Michael Masi'dir."

"FIA ve F1 çalışanları, yarış yaklaşana kadar buna karar vermiyorlar. 2022'de çıkacak yeni araçlar açısından buna hak verebiliyorum." dedi.