Dört DRS bölgesine sahip olması planlanan Melbourne, sprint yarışı düzenleyebilir

F1 CEO'su Stefano Domenicali, henüz planlanan üç sprint denemesinden sadece ikisinin gerçekleştirilmesine rağmen, gelecek sezonun 23 Grand Prix'sinin üçte birinde sprint yarışının yer almasının planlandığını şimdiden duyurdu.

Salgın nedeniyle son iki yarışı iptal edilen Melbourne, 2022'de büyük bir etkinlik ile geri dönmeyi umuyor ve sezonun ilk sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapmak istiyor.

2019'daki son yarıştan bu yana geçişleri ve hızı artırmak için Albert Park pistinde, pit yolunun genişletilmesi, tüm pistin yenilenmesi, 11. ve 12. virajlarda şikanların modifiye edilmesi ve 13. virajın daraltılması gibi kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler, getirilen yeni kurallar ile birleştirildiğinde Melbourne zaten büyük bir etkinlik ile geri dönecek gibi görünse de Avustralya Grand Prix Corporation patronu Andrew Westacott, hafta sonuna sprint yarışını da dahil etmek istiyor.

Westacott, Speedcafe.com'a verdiği demeçte, "Kasım ayında bunun hakkında Formula 1 ile konuşacağım."

"Henüz konuşmadık, en önemli diyaloğumuz anlaşmaya varmak ve takvim için her şeyin tam olduğundan emin olmaktı."

"Bunu tamamladık ama şimdi Formula 1'in yapacak çok işi var. Belli ki Austin, Meksika ve Brezilya ile üçlü yarışlara hazırlanıyorlar. Ancak format ve diğer her şey hakkında onlarla konuşacağız." dedi.

Michael Masi, (F1 Race Director) from FIA, Chase Carey, CEO of F1, Andrew Westacott (CEO), Paul Little (Chariman) from Australian Grand Prix Corporation

Fotoğraf: Jack Ke