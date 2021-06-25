Dört aracın güç ünitsinde değişiklik yapıldı

Azerbaycan GP hafta sonunda Red Bull, AlphaTauri ve Alpine pilotları bu yılki ikinci güç ünitelerine geçmişti. Bu değişikliğin ardından bu yıl tüm sürücüler ikinci motorlarına geçmiş oldular.

Bu hafta sonu yapılacak Steiermark GP öncesinde sadece dört aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Alfa Romeo ve Haas pilotları, Steiermark GP öncesinde ikinci MGU-K ünitelerine geçiş yaptılar. Bu yıl üç MGU-K kullanımına izin veriliyor.

Ayrıca Alfa Romeo pilotları, bu yılki ikinci kontrol elektroniğine de geçtiler. Bu yıl kurallar gereği iki kontrol elektroniği kullanılabiliyor.

Ayrıca bu hafta sonu egzoz değiştiren herhangi bir takım olmadı.