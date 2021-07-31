Dört aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Cuma günkü antrenman turları öncesinde beş aracın güç ünitesinde değişiklik yapılmıştı ve bugünkü 3. antrenman seansı öncesinde, başka değişiklikler daha yapıldı.

Daha önce açıklandığı üzere Ferrari, Carlos Sainz Jr'ın güç ünitesini değiştirmek zorunda kaldı. Takım, antrenman seanslarının ardından verilerde bir anormallik keşfetti ve bunun üzerine, güç ünitesini değiştirdi.

Değiştirilen parçalar arasında içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H üniteleri yer alıyor.

Sainz hepsinde, bu yılki üçüncü ve son hakkına geçti. Ayrıca Max Verstappen de bu yılki ikinci kontrol elektroniği ünitesine geçti.

Üç aracın da egzoz sisteminde değişiklik yapıldı.

Sergio Perez bu yılki dördüncü egzozuna geçerken, Sainz beşinci ve cuma günü 7. egzozuna geçen Esteban Ocon ise bu yılki 8. ve son egzozuna geçmiş oldu.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images