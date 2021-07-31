Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı Sonraki / Tost: “Tsunoda’nın aracını onarmak beklediğimizden daha çok zaman aldı”
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Dört aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Macaristan GP'de cumartesi günü öncesinde dört aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Dört aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Cuma günkü antrenman turları öncesinde beş aracın güç ünitesinde değişiklik yapılmıştı ve bugünkü 3. antrenman seansı öncesinde, başka değişiklikler daha yapıldı.

Daha önce açıklandığı üzere Ferrari, Carlos Sainz Jr'ın güç ünitesini değiştirmek zorunda kaldı. Takım, antrenman seanslarının ardından verilerde bir anormallik keşfetti ve bunun üzerine, güç ünitesini değiştirdi.

Değiştirilen parçalar arasında içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H üniteleri yer alıyor.

Sainz hepsinde, bu yılki üçüncü ve son hakkına geçti. Ayrıca Max Verstappen de bu yılki ikinci kontrol elektroniği ünitesine geçti.

Üç aracın da egzoz sisteminde değişiklik yapıldı.

Sergio Perez bu yılki dördüncü egzozuna geçerken, Sainz beşinci ve cuma günü 7. egzozuna geçen Esteban Ocon ise bu yılki 8. ve son egzozuna geçmiş oldu.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı

Önceki haber

Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı

Sonraki haber

Tost: “Tsunoda’nın aracını onarmak beklediğimizden daha çok zaman aldı”

Tost: “Tsunoda’nın aracını onarmak beklediğimizden daha çok zaman aldı”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

11 dk
2
Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

54 dk
3
Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

5 s
4
Formula 1

Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı

3 s
5
Formula 1

Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu

8 s
Son Haberler
Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!
F1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

11dk
Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”
F1

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”

27dk
Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''
F1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

54dk
Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları
F1

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

1 s
Schumacher yeni vites kutusuna geçiyor
F1

Schumacher yeni vites kutusuna geçiyor

1 s
Son Videolar
Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda! Macaristan GP
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları Macaristan GP
Formula 1

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Schumacher yeni vites kutusuna geçiyor Macaristan GP
Formula 1

Schumacher yeni vites kutusuna geçiyor

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”

Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Alonso ve Vettel, aralarındaki rekabet hakkında konuştu

Hamilton ve Vettel'in Macaristan'daki anti-LGBTQ+ yasasına karşı gösterdiği duruş neden önemli?
Formula 1 Formula 1

Hamilton ve Vettel'in Macaristan'daki anti-LGBTQ+ yasasına karşı gösterdiği duruş neden önemli?

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

Son Haberler

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.