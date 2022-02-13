Dorilton Capital, Williams’ın "kazanan takım" olmasını istiyor

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Amerikalı özel yatırım şirketi, 1977'deki kuruluşundan bu yana Williams ailesi tarafından yönetilen takımı 2020 yazında satın almıştı.

Jost Capito şimdi CEO ve takım lideri olarak atanırken, işin çoğu perde arkasında gerçekleşti. FX Demaison olarak da bilinen François-Xavier Demaison teknik direktör oldu ve Sven Smeets ise sportif direktör rolünü üstlendi. Capito, bu imzalar için Volkswagen bağlantılarını kullandı.

Uzun süredir Williams takımıyla birlikte olan Dave Robson, Dorilton'ın Williams'ı uzun vadede yeniden Formula 1'de bir güç haline getirmeye yardımcı olmak için hem personele hem de ekipmana yatırım yaptığını açıkladı.

The Race’e konuşan Robson, “Yapılan ilk şey rüzgâr tünelini geliştirmek oldu.”

“Çünkü uzun yıllardır bu yönde bir geliştirme olmuyordu.”

“Her şey Dorilton Williams'ı satın aldıktan hemen sonra başladı. CFD kapasiteleri nedeniyle bilgi işlem gücüne yatırım yaptılar ve şimdi çok daha farklı test donanımları üzerinde çalışıyoruz.”

“Ayrıca takımdaki atmosferi de iyileştiriyor. Takım çok iyi mühendisleri kaybetti, bu yüzden yenilerini işe alıyorlar ancak birlikte çalışmayı da öğrenmek zorundalar.”

“Eğitmemiz ve belirli bir seviyeye getirmemiz gereken birçok genç mühendisimiz var.”

“Bu gerçekten işleri zorlaştıran büyük bir proje. Örneğin, iş gücümüzün %100'ünü yeni aracı geliştirmeye ayıramıyoruz çünkü uzun vadede birçok Ar-Ge projesi de yapmamız gerekiyor.

“Çalışmamız gereken bir bütçe sınırına sahibiz. Bu yüzden bu uzun süreli bir yolculuk.”

“Yatırımcımız gerçekten kazanan aracı yapmamızı istiyor ve onlar da biliyorlar ki bu takımı hazır hale getirmek için birkaç yıla ve ayrıca geliştirmek için de yine birkaç yıla ihtiyacımız var.”

“Yani bu, bizim uzun vadeli planımız.” dedi.

2022 sezonu, Formula 1 için yepyeni bir düzenleme döneminin başlangıcını işaret ediyor ve Williams gibi takımlara sıralamada yükselme şansı sunuyor.