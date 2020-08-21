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Formula 1 / Son dakika

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi

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Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi
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, Editör

Amerikalı Dorilton Capital, Williams F1'i satın almak için 152 milyon euro öderken, borçların ödenmesinin ardından hissedarlar 112 milyon euro aldılar.

Williams, takımı Mayıs ayında satılığa çıkardığını açıklamıştı ve o günden bu yana çeşitli taraflarla görüşme halindeydi.

Takımın Michael Latifi'ye satılacağı konuşuluyordu ancak sürpriz şekilde Dorilton Capital adlı yatırım şirketine satıldı.

Amerikalı özel yatırım şirketi Dorilton Capital'in portföyünde endüstriyel hizmetler, sağlık hizmetleri ve özel üretim sektöründe yer alan çeşitli şirketler yer alıyor.

Bu, tam bir satın alma işlemiydi. Satışa dahil olan şeyler arasında takımın efsanevi/tarihi otomobil koleksiyonu, Grove'daki üst düzey merkez ve Williams Advanced Engineering'deki azınlık hisse de dahil edildi.

Borsaya yapılan açıklamaya göre satın almanın toplam değeri 152 milyon euro oldu. Yani Dorilton Capital'in cebinden 152 milyon euro çıktı.

Ancak bu miktarın tamamı Williams ailesine gitmedi. Aile, maliyetlerin oldukça yüksek olduğu sezonda ilk önce borçları ödemek zorunda kaldı.

Şirket, mevcut borçlarını ödemek için 40 milyon euro harcamak zorunda kaldı. Bu da Williams hisselerinin satışı ile elde edilen toplam rakam 112 milyon Euro olduğu anlamına geliyor.

Sir Frank Williams, %52'lik bir hisseye sahipti ve satışın yapılmasına kesin onay verdi. Bu satın alma işleminin ardından Williams ailesinin artık takımda herhangi bir hissesi olmayacak.

Takımın adı Williams olarak kalacak ve şasi adı da yine Frank Williams adının kısaltılmış hali olan FW olarak kalacak.

Takım, Grove'daki fabrikasını koruyacak. Ayrıca, resmi bir onay gelmese bile kısa vadede Claire Williams önderliğindeki mevcut yönetim devam edecek gibi görünüyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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