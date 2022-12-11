Dördüncü DRS bölgesi Albert Park'a geri dönebilir

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F1'in 2022'deki dönüşünden önce, pistte aksiyonu arttırmak amacıyla Melbourne pistinde birtakım değişiklikler yapıldı.

Bu, Speedcafe.com'un açıkladığı gibi; Albert gölünün arkasına denk gelen sektörün daha akıcı olması adına 9 ve 10. virajlardaki şikan kaldırıldı ve bu da o bölüme dördüncü bir DRS bölgesi ekleme potansiyelini ortaya çıkardı.

2022 sezonunda DRS bölgesi, cuma antrenmanları sırasında kaldırılmıştı. Daha sonra yapılan pilotlar toplantısında güvenlik endişeleri sebebiyle dördüncü DRS tamamen rafa kalktı.

Speedcafe.com'a konuşan Avustralya Grand Prix patronu Andrew Westacott, pistin eski haline dönmesi için yoğun bir istek olduğunu belirtti.

Westacott, “Albert Park'taki pist modifikasyonları sonrası, pistte dört DRS bölgesi olması gerekiyordu."

Albert Park modifications Fotoğraf: Australian Grand Prix Corporation

“Lakeside çevresinde bir DRS bölgesi olması gerekiyordu, Fernando Alonso bu bölgedeki güvenlik açısından endişelerini FIA yarış direktörüne dile getirmişti."

“Ancak 2023'te dördüncü DRS bölgesini geri getirme konusunda son derece iyimseriz, bence rekabete ve geçişlere inanılmaz bir katkı sağlıyor." dedi.

2022 için getirilen yeni teknik düzenlemeler, dalgalanma sorunlarını da beraberinde getirmişti.

Lakeside Drive çevresindeki ek DRS bölgesi, sola açılan bir virajdaydı ve pilotların hemen sağ tarafında bariyerler kalıyordu.

Difüzör boğazı gibi tabanın kenar kısmının da yükseltileceği 2023 yönetmelik değişiklikleri, özellikle dalgalanmayı çözmek için getiriliyor.

Bu değişikliklerin, aracın dalgalanma probleminin sebebi olan araç altındaki hava akışına yönelik olduğu biliniyor.

Andrew Westacott (CEO), Paul Little (Chariman), Australian Grand Prix Corporation Fotoğraf: Jack Ke

Buna takımların artık zemin etkisi konusunda bir yıllık deneyime sahip olduğu gerçeği de eklendiğinde, Westacott bu konuda doğru bir karar verildiğini düşünüyor.

Melbourne'deki organizatörler, dört günde 419.000 kişilik rekor bir seyirci kitlesiyle; Formula 1'e olan ilgide büyük bir artış yaşadı.

Bu artış, geçen hafta birkaç saat içinde tükenen dört günlük ve yarış günü biletleriyle gelecek yılki etkinliğe de taşındı.

F2 ve F3 gibi F1 destek serileri de Melbourne'da olacak. Ayrıca Supercars ve Porsche Carrera Cup da pist üstü aksiyonuna katkıda bulunacak.

Westacott, Speedcafe.com'un yakında çıkacak olan KTM Summer Grill video serisinde yer alacak. Avustralya GP patronu, 2022 etkinliğinin başarısını tartışacak ve geleceğe ışık tutacak.