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Formula 1 / Son dakika

Doornbos: "Vettel, Ferrari'de artık acı çekiyordu"

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Doornbos: "Vettel, Ferrari'de artık acı çekiyordu"
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 11:37

Eski Formula 1 pilotu Robert Doornbos, Ferrari ile Sebastian Vettel arasındaki ayrılığın doğru olduğunu düşünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda İtalyan ekipten ayrılacağını açıkladı ve pek çoğunu şaşırttı.

Alman pilot, geçen yıl Charles Leclerc'in tüm alanlarda gerisinde kalmış ve koltuğu sallanmaya başlamıştı.

Şimdi Vettel'in ne yapacağı bilinmiyor ancak kendisinin emekli olabileceği, Renault'ya veya McLaren'a gidebileceği konuşuluyor.

Ancak eski F1 pilotu ve yorumcu Robert Doornbos, Vettel'in ayrılarak en doğrusunu yaptığını kabul ediyor.

Doornbos, "Vettel, 'Schumacher etkisinin' taklit edilemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Dünya şampiyonu olarak geldi, ama tıpkı Fernando Alonso gibi bunu başaramadı."

"Durum Vettel için, özellikle geçen yıl Charles Leclerc tarafından yenildiği zaman oldukça acı verici bir hal aldı."

"Red Bull Racing'de Adrian Newey'in en iyi aracı Vettel için mükemmeldi. En iyi araca ve en iyi takım arkadaşına sahipti. Ferrari'de yanında Leclerc varken hata yaptığını gördünüz."

"Şimdi emekli olacağını düşünmüyorum. Lewis Hamilton'la değişiklik yapması veya Max Verstappen'in yanında Red Bull'u dönüşü sansasyonel olurdu."

"Kariyerinin, McLaren'da hayal kırıklığıyla yarışan Alonso gibi olmadığına dikkat etmeli." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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