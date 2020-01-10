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Formula 1 / Son dakika

Doornbos: "Verstappen'in bu kadar uzun vadeli bir anlaşma yapması şaşırtıcı"

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Doornbos: "Verstappen'in bu kadar uzun vadeli bir anlaşma yapması şaşırtıcı"
Ekleyen:
, Editör
10 Oca 2020 08:21

Robert Doornbos, Max Verstappen'in böylesine uzun vadeli bir anlaşma yapmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Max Verstappen sürpriz şekilde Red Bull'la 2020 yılında biten anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzattığını açıklamıştı.

Bu kararla birlikte Hollandalı pilot en az üç yıl daha Red Bull adına yarışmak zorunda kalacak.

Bununla birlikte Verstappen, son yıllarda şampiyonluk için yarışamayan Red Bull'la uzun vadeli anlaşma yaparak risk almış gibi görünüyor.

Red Bull'la çalışmaya devam eden eski F1 pilotu ve yorumcusu Robert Doornbos, tam da bundan ötürü alınan karar karşısında şaşkın görünüyor.

"Ben de geçmişte Red Bull için yarıştım. Bu yüzden orada kendi kaynaklarım var. Bir şeyler olduğunu biliyordum ama böylesine uzun bir süre için anlaşma yapılacağını bilmiyordum. Bu gerçekten Formula 1 dünyası için şaşırtıcı bir karar."

"Bu sporda hiçbir pilot birkaç şampiyonluğu kazanmadığı müddetçe asla bu kadar uzun süreli anlaşma yapmaya cesaret edemez."

"Formula 1'de bir yıl sonra büyük kural değişiklikleri olacak ve bunun hem biraz sadakat hem de netlikle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ama bana göre şampiyonluk için ne iyi şansı 2020 olacak."

"Red Bull'da son derece iyi bir iş yapıyor ve orada neler olduğunu biliyor. Ayrıca bir pilot olarak takdir edilmek istersiniz. Max orada oldukça takdir ediliyor. Bence birlikte güzel bir bölüme başlıyorlar."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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