Doornbos: "Verstappen kalan yarışların yarısını bile kazanamayacak"

Her ne kadar Max Verstappen ilk sekiz yarışın beşini kazanmış olsa da Red Bull bu sezonun ilk üçte birlik bölümünde geçen yılın tamamında olduğundan daha fazla yenilgiye uğradı.

Takımın Monako'da Leclerc karşısında aldığı son yenilgi, Verstappen'in 2022'den bu yana var olan bir zayıflıklarının 'ortaya çıktığını' söylemesine neden oldu.

Eski F1 pilotu Doornbos'a göre Red Bull, kalan 16 yarışın yarısını bile kazanamayacak.

"Bence Max sadece 6 ya da 7 yarış daha kazanabilecek."

Red Bull'un bu sezon her şeyi kendi istediği gibi yapamayacağı açık olsa da, Horner için bu endişelenecek bir durum değil.

"Ferrari, McLaren, hızlılar ve bir gün bu mücadelenin olmasını bekliyorduk."

"Bence McLaren büyük bir adım attı, Ferrari'nin adımı ise çok inceydi. Önümüzdeki iki ya da üç yarışta neler olacağını göreceğiz."

"Şimdi şampiyonanın önemli kısmına giriyoruz: Montreal, Barselona, Avusturya, Silverstone gibi önümüzdeki birkaç pistte işlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

"Bu bir maraton, sprint değil."