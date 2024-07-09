Doornbos: "Verstappen 2025 F1 sezonu için Mercedes'i ciddi olarak düşünmeli"
Eski Formula 1 pilotu Robert Doornbos, üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in önümüzdeki yılın başlarında Mercedes'e geçmeyi ciddi şekilde düşünmesi gerektiğine inanıyor.
Mercedes başlangıçta zor bir sezon geçirecek gibi görünüyordu fakat son iki haftada iki yarış kazanmayı başardılar.
Montreal'deki pole pozisyonu da göz önüne alındığında, Mercedes'in durumu tersine çevirdiği ve artık galibiyetin ana adaylarından birisi olduğu söylenebilir.
Eski Formula 1 pilotu Robert Doornbos daha önce Max Verstappen'in 2026'dan sora Mercedes'e geçmesini beklediğini ifade etmişti ancak Hollandalı pilotun artık yıldız 2025 için de Alman üreticiye bakması gerektiği görüşünde.
Doornbos Motorsport.com'a verdiği röportajda şöyle dedi: "Hâlâ Mercedes'i seçeceğine inanıyorum."
"Şimdiye kadar 2026 hakkında konuşuyorduk, çünkü o noktada en iyi motora sahip takımla olmak bence çok önemli."
"Fakat Mercedes bunun 2025 gibi erken bir tarihte olmasını tercih eder çünkü o zaman bir dünya şampiyonuna veda edip diğerine hoş geldin diyebilirler."
"Yılın başına Mercedes'in aracı rekabetçi olmadığı için, Max'in gelecek yıl Red Bull'da kalması hiç de zor değildi, zira o zamanlar Red Bull oldukça baskındı."
"Fakat bu aniden tersine döndü. Bence her şey takım içindeki huzursuzluk, Adrian Newey'in ayrılması ve ikinci sürücünün baş ağrısına neden olması gibi pek çok faktöre bağlı."
"Red Bull'da perde arkasında çok şey oluyor ve aynı zamanda Mercedes'in giderek daha rekabetçi hale geldiğini görüyorsunuz."
"Max'in Red Bull'un hâlâ bir şeyler yapıp yapamayacağını ya da takımla geçirdiği başarılı dönemin sona erip ermediğini görmesi gerekiyor."
"Prensipte Max'in hâlâ sözleşmesi var fakat bana göre Max 2025'ten önce Mercedes'e gidip gitmemesi gerektiğini ciddi bir şekilde düşünmeye başlamalı."
"Eğer Mercedes cidden bu kadar iyi olursa, gelecek yıl Mercedes'te harika bir ilk yıl geçirebilir ve 2026'dan itibaren tekrar spora hakim olabilir."
"Horner, Lewis'in Mercedes'ten ayrıldığını çünkü 2026 için geliştirdikleri motordan etkilenmediğini düşünebilir. Fakat ben olaya farklı bakıyorum. Bence Lewis yeni bir çevreye hazır ve Ferrari 'ye gitme fırsatı hayatta sadece bir kez geliyor."
"Bu yüzden Lewis'in çok farklı bir değerlendirme yaptığını düşünüyorum."
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